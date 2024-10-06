Деталями історії поділився сам Ніколас Карма на своїй сторінці в інстаграм, передає Show24.

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Напад на Ніколаса Карму у Полтаві

Як розповів блогер, у Полтаві під час зйомки чергового випуску рубрики "Скільки коштує ваш лук?" група чоловіків, яка стояла поряд, почала викрикувати та лаяти його.

Після завершення інтерв'ю, провокатори підійшли до Карми з камерами аби "задати кілька питань". Компанія запитала у блогера, мовляв, "яке ваше ставлення до ЗСУ?". На що Ніколас Карма відповів, що кожен повинен бути в армії або для армії.

Для того, щоб були певні якісь докази, я вирішив підійти до них, з ними поговорити на свою камеру. Я попросив, щоб він подивився на мою камеру, показав своє обличчя. Його друг підбіг до мене ззаду і приставив мені пістолет до шиї,

– розповідає Карма.

Контент-мейкер додав, що також незнайомець приставив пістолет й очевидцям, які проходили поряд. Вони не мали ніякого відношення до Ніколаса Карми, адже просто спостерігали збоку.

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