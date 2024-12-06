Отже, щоб повторити новий тренд, доведеться багато вчитись. І що найголовніше, його треба знімати в дуеті, де буде присутня повна синхронність, пише Show 24.

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Зазначимо й те, що відео знімається одним кадром. Тобто, не вийде частини зняти окремо, а потім їх змонтувати, адже це порушує загальну концепцію. Тому, щоб ролик вийшов вдалий, доведеться добре над ним попрацювати.

Перше, на що слід звернути увагу, так це те, що кожен рух у дуеті повинен відтворюватись одночасно. Чим якісніша буде робота, тим вищі шанси, що відео потрапить у топи переглядів.

Танцювати слід під звук у тіктоці, який має назву original sound – brookewilliams. До слова, дехто з користувачів під рухи підставляє певні фрази, які переростають у суперечку. Це комедійний підхід, який має на меті внести у тренд трішки креативу.

Якщо маєте на думці, що нового можна було б додати у відео, можливо, вдягти оригінальні образи або ж обрати цікаву локацію, то можна сміливо це робити.

Ось декілька варіантів, які допоможуть краще зрозуміти суть тренду і підкажуть, як повинен виглядати ролик в ідеальному варіанті.

Цікавий факт, що на кінець відео користувачі придумують власні рухи, а не повторюють їх одне в одного. Тож ця родзинка є справді унікальною, адже існує можливість створити щось таке, що раніше ніхто не робив.