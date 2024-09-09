Олександр Божик народився у Львові та навчався у музичній школі імені Соломії Крушельницької. З десяти років він був активним учасником українських та закордонних фестивалів. Пізніше музикант вступив до Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка і вже з першого року навчання виступав у складі ансамблів, оркестрів тощо. За декілька років Олександр почав експериментувати зі скрипкою. Чим вражає музикант, чому виступав перед російським диктатором та які сьогодні має зв'язки з Росією, читайте в матеріалі Show 24.

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Участь у талант-шоу та популяризація творчості в Росії

Скрипаль взяв участь у другому сезоні проєкту "Україна має талант" та вразив публіку неординарними виступами. Під час одного з номерів він грав одночасно на двох скрипках, а під час другого – поступово перерізали струни на скрипці, допоки не залишилась лиш одна. Що цікаво, що під час цього процесу музикант продовжував грати мелодію.

Виступ Божика з обрізанням струн: дивіться відео онлайн

Після такого феєричного успіху, скрипаль подався до Росії, де став фіналістом шоу "Хвилина слави". В інтерв'ю 24 Каналу Божик розповідав, що у 2011 році про російсько-українську війну ще ніхто навіть не думав, тому популяризував свою творчість в сусідніх країнах, зокрема й в Росії.

Скрипаль пригадав, як у фіналі "Хвилини слави" виступав перед диктатором Володимиром Путіним: "Його показово привели, він трохи послухав учасників, на мене також потрапив. В принципі, до нас ставлення було хороше і була непогана організація. До фіналу дійти було престижно, ми багато ще їздили по Росії, десь рік-два, але коли почалась війна, то всі контакти розірвали".

Однак сьогодні ні Олександр, ні його дружина не їздять з концертами до країни-агресорки. Вони відмовляються від усіх пропозицій, які до них надходять.

До слова, Божик також з'являвся у таких проєктах, як: "Британія має талант" і "Польща має талант". Віртуоз вважає, що бути присутнім на телебаченні це дуже важливо, однак він би ніколи не погодився взяти участь у "Танці із зірками" чи "Міняю жінку".

Скрипаль також засновник багатьох музичних колективів: струнний оркестр "Бравіссімо", гурт "Божик Бенд" і дует "Божик дуо".

Особисте життя

Олександр одружений з піаністкою Юлією. Музикант завжди говорив, що вона його муза.

Олександр Божик з дружиною / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал

Юлія зізнається, що в їхньому дуеті творчим лідером є Олександр. Кохана музиканта ніколи не знає, який твір він готує. Вона лише пізніше редагує партії для фортепіано та скрипки, оскільки є професіоналом у цій справі.

Секрет злагодженої роботи подружжя – чітке розуміння ролей. Юлія наголосила: "Коли ти впевнений у цьому, що ти мусиш це зробити, ти це робиш, і ти не очікуєш, що це зробить хтось інший. Або ти починаєш робити роботу не свою. Взагалі комунікація – це дуже важливе вміння, не тільки в співпраці з музикантами".

Пара виховує донечку Вікторію, яка уже проявляє талант до музики. Олександр старається бути хорошим батьком. Для цього він разом з дружиною приділяє доньці чимало часу.

Вікторія, донька Олександра Божика / Фото з фейсбуку музиканта

Дружина Олександра Божика зізналась, що між донькою й татом є особливий зв'язок: "Вікуся – це на 100% татова доня. Вона так маму не любить, як тата. Тато для неї – це номер 1. Навіть вночі вона прокидається і каже: "Де мій тато? Де мій тато?". "Тато є", – добре, і вона засинає".

Божик раніше розповідав, що мріє, щоб його донька була співачкою. Він і зараз хотів би, щоб Віка займалась музикою.

Оскільки в нас є дует "Божик Дуо", то в нас є мрія, щоб зробити колись "Божик тріо" і донечка була б з нами. Ми випускники школи Крушельницької, але не думаємо, що дамо її професійно на музику, але як для себе, щоб розвинути свій талант, – обов'язково,

– поділився музикант.

Подружжя живе в гармонії та намагається зробити все, щоб дати доньці щасливе дитинство, попри страшні події в Україні.

Де зараз і чим займається скрипаль

Як відомо, Олександр активно гастролює за кордоном. Музикант підтримує Україну, бере участь у благодійних заходах і виступає для військових.

Олександр Божик / Фото з фейсбуку скрипаля

На певний час Божик зник із соцмереж, але пізніше прийняв рішення, щоб повернутись.

Думав, що можливо в такі складні часи культура – не найголовніше, але бачачи очі людей після вистав чи концертів, які хоч на декілька годин відволікаються від війни, то зрозумів, що потрібно ділитися цікавими подіями, в яких беру участь,

– написав артист.

У коментарях люди дякують музиканту за його творчість і благодійність. Адже Божик – це не тільки про музику, а й про обличчя української культури.