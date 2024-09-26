Відповідний допис Олександр опублікував на своїй сторінці в інстаграмі. Він зазначив, що це дійсно найромантичніше шоу країни, оскільки на ньому відбувається багато різноманітних та романтичних побачень.

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Терен зауважив, що побачення та проєкті готуються в доволі нетипових умовах. Перед зйомками чоловік не був знайомий з дівчатами, які взяли участь у шоу, адже не долучався до кастингу. Ветеран російсько-української війни зізнався, що дуже хвилювався на першій вечірці – перед зустріччю з учасницями.

Я не знав, в який момент зайде перша дівчина. Моє очікування перервала поява ніг (бо тепер це чиста цікавість. Жартую, бо тільки їх я бачив спочатку), тоді двері відчинилися, і я зустрівся поглядами з красивою дівчиною, з кожним її кроком хвилювання минало. І ось вона вже поруч, ми розмовляємо, я дивуюся своїй впевненості, бо перед початком було складно усвідомити цей шлях,

– написав Олександр Терен.

Олександр Терен розповів, щоб ніби потрапляв у казку, коли з'являлася кожна наступна дівчина. Все було дуже красиво, однак попереду на головного героя шоу "Холостяк" все одно чекав вибір.

Олександр Терен розповів про участь у шоу "Холостяк"

Згодом розпочалися побачення, холостяк все ближче знайомився з учасницями проєкту. Терен зізнався, що вперше у житті ходив на побачення одразу з декількома дівчатами. Каже, що це було складно та незручно.

З кимось з'являвся зв'язок відразу, з кимось потрібен був час, а з кимось доводилося прощатися. Кожна церемонія троянд була для мене своєрідним випробуванням. Я не міг просто віддати всім троянди й лишитися в спокої, моє бажання було відчути кохання,

– зізнався холостяк.

Олександр поділився, що кожного дня зближувався з дівчатами, а його емоції та слова були щирими. Це допомагало чоловікові зрозуміти, що з одними учасницями не вдасться побудувати стосунки, а з іншими можна рухатися далі. Особливо емоційно складними були останні церемонії, оскільки Терен повинен був прощатися з дівчатами, з якими вже з'явилася історія, є певні спогади. Чоловік зізнається, що почувався кепсько, коли доводилося робити комусь боляче або неприємно. Однак такі кроки були потрібними.

Ось так пройшли два місяці побачень з прекрасними дівчатами. І ось нарешті фінальна промова з однією з них. З тою, що стала найближчою моєму серцю. Поруч з якою мені все ясно, і очі щасливі,

– зазначив Терен.

Головний герой шоу "Холостяк" зазначив, що у нього пітніли руки, коли питався, чи дівчина прийме каблучку.

Зі всіма учасницями глядачі познайомляться вже цієї осені, коли відбудеться прем'єра найромантичнішого проєкту країни. Тоді всі також дізнаються, який вибір зробив Олександр Терен.