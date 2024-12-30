Ольга Фреймут розповіла про неприємну зустріч з агресивними поляками дорогою до України. Вона опублікувала відео на своїй сторінці, пише 24 Канал.

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Ведуча розповіла, що спілкувалась з таксистом у Варшаві українською мовою. Авто зупинилось на шлагбаумі. До Фреймут підбіг чоловік та, зрозумівши, що вона українка, почав вигукувати образи та вихваляти Путіна.

"Теплий" прийом у Варшаві. Ось відеореакція на мене, яка розмовляла українською з таксистом. Мій таксист застряг на шлагбаумі, у нього не спрацювала картка. Підбіг "моцний" поляк і почав кричати: "Курва, слава Путіну!". Полячки у старечому віці тицяли середні пальці і просили покинути країну,

– розповіла Ольга Фреймут про інцидент.

Ольга додала, що висловлює любов тим українцям, які вимушено живуть у Польщі. Вона опублікувала відео, де показала агресивного чоловіка. Він польською погрожував вдарити ведучу й вимагав, щоб та їхала до України. Натомість Фреймут хотіла почути вибачення.

Ольга Фреймут натрапила на агресивну поведінку в Польщі: відео

Українці підтримали Ольгу Фреймут у коментарях під дописом. Хтось поділився своїм досвідом життя у Польщі – в когось він був позитивним, у когось ні.

Ведучий Олексій Суханов зауважив, що не слід оцінювати країну за поведінкою однієї людини. На його думку, сьогодні "маргіналів вистачає скрізь".