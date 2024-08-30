Відзнаку "Національна легенда" отримали чимало українців, серед яких: спортсменка Ольга Харлан, хірург Віталій Хмель, боксер Олександр Усик, живописець Олександр Дубовик й інші. Після завершення урочистої частини, гостей запросили на святковий концерт, де виступило чимало зірок, політиків, військових, спортсменів тощо. Однак найбільше враження справив номер хору ім. Г. Верьовки, які виконали пісню "Дике поле", написану українським репером YARMAK.

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Спеціально до цієї події, відомий композитор, аранжувальник і хормейстер Ярослав Карпів, інтерпретував "Дике поле", щоб воно не тільки зазвучало у виконанні хору, а й "зачепило за душу" глядачів і слухачів.

Хор імені Г.Г. Верьовки – "Дике Поле" (Національна легенда України. 2024): дивіться відео онлайн

Учасники вийшли на сцену в традиційних українських костюмах, які завжди зачаровують колоритом і неповторністю. Спочатку вони проголосили молитву українського націоналіста, а тоді виконали пісню "Дике поле". Композиція не тільки зазвучала по-новому, а й вразила музичним оформленням.

Глядачі не змогли приховати свого захвату, а люди в коментарях залишили чимало схвальних відгуків.

"Років 8 тому Ярмак навіть і не мріяв, що його трек, буде заспіваний хором, ще й Верьовки.. Дякую Саня за потужні слова";

"Це просто щось неймовірне, прадавнє, українське!";

"Табун мурах пробіг по спині, сльози на очах, і величезна величезність, за Вас, за нашу націю, і за те, що я є частиною її гордості";

"Яке потужне виконання, мурахи по шкірі";

"Легендарний хор, дуже круто вийшло".

YARMAK і його звучання "Дикого поля"

Цю пісню український репер назвав бойовим гімном, який виконав разом зі співачкою Алісою Панчук. Виконавець хотів підтримати бойовий дух українських військових і привернути увагу до захисників Маріуполя.

YARMAK – Дике поле (FT. ALISA): дивіться відео онлайн

Хор ім. Г.Г. Верьовки подякував реперу за таку сильну музику. Мабуть, це одна з кращих інтерпретацій пісні, яку можна було б зробити.