Після цього співак навіть показав спільне фото. Це викликало захват у шанувальників Олексія.

Не пропустіть Я в а*уї, – ексдружина Остапчука у військовій формі розповіла, як проходила КМБ

На світлині з американською зіркою Потапенко постав у повсякденному образі. Він одягнув худі, штани й кепку, тоді як Лонгорія обрала стильний ансамбль із чорних штанів і приталеної блузки.

Попереду чудові часи з чудовими людьми! Приємно познайомитися з тобою, Єва Лонгорія,

– написав артист.

Він не розсекретив, де саме познайомився з зіркою, проте в мережі припускають, що зустріч відбулася в аеропорту в США.

Зауважимо, в Україні Пота показувався востаннє наприкінці 2023 року. Тоді він з Лондона приїхав до Києва та провідав сина Андрія. Вже через кілька днів після Нового року він був у Нью-Йорку, а у лютому заявив, що працює на студії в Стамбулі. Далі репер відвідав Францію, Париж, Іспанію і Болгарію для створення музики й знімання відео.