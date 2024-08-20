Інтерв'юерка Раміна Есхакзай не показує свого нового бойфренда. Та раніше вона вже неодноразово натякала, що зустрічається з військовослужбовцем. Тепер пара відправилась у відпустку за кордон.

До слова Дуже травмувало, – Раміна Есхакзай розповіла про комплекси, від яких страждала після "Холостяка"

Довгоочікуваний момент. Океан. Природа. Супергерой поруч. Найкраща відпустка ever. А зараз буде реклама: долучайтеся до лав ЗСУ, будете так само кайфувати під час відпустки,

– написала Раміна Есхакзай.

Блогерка порадила й іншим військовим, які мають можливість брати відпустку, виїжджати за кордон з коханою людиною або друзями. Хоч дорога займає багато часу, це можливість відновитися та по-справжньому відпочити.

Також Раміна опублікувала свої кадри з відпочинку, де немає фільтрів чи фотошопу.

Раміна Есхакзай у відпустці / Фото з інстаграму Раміни Есхакзай

Раніше Раміна Есхакзай відповідала підписникам, що могла б зустрічатися з військовим. У відповідь на прохання поділитися фотографією свого коханого вона заявила, що зробить це лише після завершення повномасштабної війни, посилаючись на міркування безпеки.