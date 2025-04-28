В частности, он отметил создание "Института репутации" в Украине". Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Мирешкина.

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Господи прости, почему эта программа ("Холостяк" – 24 Канал) продолжает существовать? Почему Тарас Цимбалюк? Я не понимаю, что происходит. До каких пор мы будем терпеть эту зал*пу с неполноценностью? До каких пор мы будем терпеть этот контент? Эти вещи, которые не вмещаются в голову. Какого хр*на мы терпим контент такого качества, мы терпим эти не нормы. Это просто какой-то сюр,

– отметил Даниил.

В своем эмоциональном обращении лейтенант "Азова" и командир пехотного взвода выразил возмущение относительно уместности такого развлекательного контента во время войны в Украине.

Почему во время, когда украинцы не могут собрать достаточно средств на дроны и не хватает людей на фронте, украинское телевидение продолжает транслировать низкокачественные развлекательные проекты?,

– возмутился военный.

Мирешкин призвал украинское творческое сообщество к большей ответственности и созданию проектов, которые будут иметь не только развлекательную функцию, но и нести социальную ценность и пользу для общества в условиях войны.

Особое внимание актер-военный уделил необходимости создания "Института репутации" в Украине. По его словам, люди с сомнительной репутацией не должны иметь доступа к медийному пространству и возможности влиять на общественное мнение.

Стоит напомнить, что Тарас Цимбалюк, который стал новым "Холостяком", недавно попал в громкий скандал. В июле 2024 года в социальных сетях появилось видео с вечеринки, где актер вместе с блогером Анной Алхим и друзьями развлекался под песни российских исполнителей, в частности Земфиры, Сергея Мазаева и белорусской группы "Леприконсы".

После волны критики Цимбалюк признал свою ошибку, назвав ситуацию "грубым проколом". Актер также отметил, что несмотря на свою волонтерскую деятельность и работу в украинских фильмах, как публичное лицо он должен быть более осмотрительным, поскольку находится под постоянным вниманием общества.