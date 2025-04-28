Зокрема, він наголосив на створенні "Інституту репутації" в Україні". Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Мірешкіна.

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Господи прости, чому ця програма ("Холостяк" – 24 Канал) продовжує існувати? Чому Тарас Цимбалюк? Я не розумію, що відбувається. Доки ми будемо терпіти цю зал*пу з меншовартістю? Доки ми будемо терпіти цей контент? Ці речі, які не вміщаються в голову. Якого хр*ну ми терпимо контент такої якості, ми терпимо ці не норми. Це просто якийсь сюр,

– зазначив Данііл.

У своєму емоційному зверненні лейтенант "Азову" та командир піхотного взводу висловив обурення щодо доречності такого розважального контенту під час війни в Україні.

Чому в час, коли українці не можуть зібрати достатньо коштів на дрони та бракує людей на фронті, українське телебачення продовжує транслювати низькоякісні розважальні проєкти?,

– обурився військовий.

Мірешкін закликав українську творчу спільноту до більшої відповідальності та створення проєктів, які матимуть не лише розважальну функцію, але й нестимуть соціальну цінність та користь для суспільства в умовах війни.

Особливу увагу актор-військовий приділив потребі створення "Інституту репутації" в Україні". За його словами, люди з сумнівною репутацією не повинні мати доступу до медійного простору та можливості впливати на громадську думку.

Варто нагадати, що Тарас Цимбалюк, який став новим "Холостяком", нещодавно потрапив у гучний скандал. У липні 2024 року в соціальних мережах з'явилося відео з вечірки, де актор разом із блогеркою Анною Алхім та друзями розважався під пісні російських виконавців, зокрема Земфіри, Сергія Мазаєва та білоруського гурту "Лєпріконси".

Після хвилі критики Цимбалюк визнав свою помилку, назвавши ситуацію "грубим проколом". Актор також зазначив, що попри свою волонтерську діяльність та роботу в українських фільмах, як публічна особа він повинен бути більш обачним, оскільки перебуває під постійною увагою суспільства.