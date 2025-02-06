Во время нового интервью ветеран российско-украинской войны рассказал, как это воспринимает его аудитория в соцсетях и поговорил с ведущей о протезах для с*кса. Сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Марички Падалко.

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Так, ранее в своем инстаграме Александр рассказывал о том, каким был его первый интим после ранения. Ветеран признался, что это был не просто с*кс, для него это стало шагом в возвращение к жизни. К тому же он дал подписчикам совет "всегда говорить со своим партнером, не бояться спрашивать и пробовать".

Уже во время интервью Терен рассказал, что этот пост в инстаграме имел хороший отклик от читателей. Правда, больше этой информацией интересовались именно женщины.

Когда мужчины возвращаются, они более закрыты, наверное, в этих моментах, не готовы обсуждать. Женщина же готова и хочет об этом поговорить. Кстати, информация очень хорошая, собственно, о сексуальном образовании и сексуальном опыте после ранений есть в "Ветеран Хаб",

– поделился Александр.

Он с ведущей Маричкой Падалко также обсудил протезы для с*кса и отметил, что раньше о таких не слышал, но планирует подробнее разобраться в этой теме.

К тому же ветеран войны рассказал о своих протезах. Как оказалось, Будько предпочитает кресло колесное, ведь для него так комфортнее и легче.

Я пользуюсь протезами ежедневно с утра до вечера. Но, честно говоря, если бы я мог, я бы пользовался креслом колесным чаще. Люди думают, что вот на протезах, он же бегает... А что делать еще остается, когда везде лестница? Я бы охотно пользовался креслом колесным, если бы я мог это делать. Если бы мы имели возможности безбарьерного пространства, я бы им пользовался, и тысячи других ветеранов тоже. Когда у тебя двойная ампутация, ты ничего не можешь другого, кроме как ездить на кресле или ходить на двух протезах,

– отметил Терен.

Интервью с Александром Тереном: смотрите видео онлайн

Напомним, после начала полномасштабного вторжения Александр Будько, который работал баристой и изучал графический дизайн, присоединился к армии. 24 августа 2022 года во время боев в Харьковской области в его окоп попал снаряд, в результате чего Александр получил травматическую ампутацию одной конечности и частичную ампутацию другой.