Під час нового інтерв'ю ветеран російсько-української війни розповів, як це сприймає його аудиторія в соцмережах та поговорив з ведучою про протези для с*ксу. Повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Марічки Падалко.

Теж цікаво Олександр Терен відповів, чому погодився взяти участь у "Холостяку"

Так, раніше у своєму інстаграмі Олександр розповідав про те, яким був його перший інтим після поранення. Ветеран зізнався, що це був не просто с*кс, для нього це стало кроком у повернення до життя. До того ж він дав підписникам пораду "завжди говорити зі своїм партнером, не боятися запитувати й пробувати".

Вже під час інтерв'ю Терен розповів, що цей пост в інстаграмі мав хороший відгук від читачів. Щоправда, більше цією інформацією цікавилися саме жінки.

Коли чоловіки повертаються, вони більш закриті, напевно, в цих моментах, не готові обговорювати. Жінка ж готова і хоче про це поговорити. До речі, інформація дуже хороша, власне, про сексуальну освіту і сексуальний досвід після поранень є в "Ветеран Хаб",

– поділився Олександр.

Він з ведучою Марічкою Падалко також обговорив протези для с*ксу й зазначив, що раніше про такі не чув, утім планує детальніше розібратися в цій темі.

До того ж ветеран війни розповів про свої протези. Як виявилося, Будько надає перевагу кріслі колісну, адже для нього так комфортніше та легше.

Я користуюсь протезами щодня від ранку до вечора. Але, чесно кажучи, якби я міг, я б користувався кріслом колісним частіше. Люди думають, що ось на протезах, він же ж бігає… А що робити ще лишається, коли всюди сходи? Я б залюбки користувався кріслом колісним, якби я міг це робити. Якби ми мали можливості безбар'єрного простору, я б ним послуговувався, і тисячі інших ветеранів теж. Коли в тебе подвійна ампутація, ти нічого не можеш іншого, крім як їздити на кріслі або ходити на двох протезах,

– зазначив Терен.

Інтерв'ю з Олександром Тереном: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Олександр Будько, який працював баристою та вивчав графічний дизайн, долучився до війська. 24 серпня 2022 року під час боїв у Харківській області в його окоп влучив снаряд, внаслідок чого Олександр зазнав травматичної ампутації однієї кінцівки та часткової ампутації іншої.