Суханов не раскрывает личность любимого человека, но отметил, что они уже живут вместе. Об этом он рассказал в интервью Маше Ефросининой.

Алексей Суханов говорит, что не скрывает любимого человека, а просто не выносит личную жизнь на публику.

Мы просто живем себе, и все. Не высовываем это на витрину нашей жизни. Счастье любит тишину. Почему я должна кичиться этим? Мне кажется, что сейчас даже не воспитано, дерзко, нагло, цинично и жестоко хвастаться своим личным счастьем на фоне того, что люди теряют свою любовь,

– добавил он.

11 лет назад журналист признался Маше Ефросининой, что думает усыновить ребенка. Суханов поделился, что такое желание до сих пор есть, однако отметил, что это решение должно быть совместное с партнером.

Во взаимоотношениях двое. И должно быть общее решение. И согласие общее. Время от времени я возвращаюсь (к этой теме – 24 Канал). Это для меня больно. Но если хотеть и прилагать усилия, то все обязательно получится,

– сказал Алексей.

Заметим, в прошлом году в проекте ТСН "Наедине" Алексей Суханов намекнул, что является пансексуалом. Это сексуальная ориентация, когда человек испытывает влечение к другим людям независимо от их гендерной идентичности или биологического пола.

Я очень люблю красивых людей обоих полов. Но красота для меня, прежде всего, внутренняя. Потому что внешней красоты не бывает без внутренней красоты. Ты можешь родиться красивым человеком, но если ты не будешь лелеять в себе красоту, то ты со временем все равно подурнеешь. Потому что это изнутри идет,

– заявил журналист.

Суханов добавил: "Как можно не любить красивых людей? Они меня вдохновляют. Я радуюсь, когда вижу красивых людей, их глаза, их движения, как они одеваются, как они реагируют. Это наслаждение".

