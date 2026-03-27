Суханов не розкриває особистість коханої людини, але зазначив, що вони вже живуть разом. Про це він розповів в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Олексій Суханов каже, що не приховує кохану людину, а просто не виносить особисте життя на публіку.

Ми просто живемо собі, і все. Не висуваємо це на вітрину нашого життя. Щастя любить тишу. Чому я маю хизуватися цим? Мені здається, що зараз навіть не виховано, зухвало, нахабно, цинічно і жорстоко хизуватися своїм особистим щастям на тлі того, що люди втрачають своє кохання,

– додав він.

11 років тому журналіст зізнався Маші Єфросиніній, що думає всиновити дитину. Суханов поділився, що таке бажання досі є, проте наголосив, що це рішення має бути спільне з партнером.

У взаєминах двоє. І має бути спільне рішення. І згода спільна. Час від часу я повертаюся (до цієї теми – 24 Канал). Це для мене боляче. Але якщо хотіти й докладати зусиль, то все обов'язково вийде,

– сказав Олексій.

Інтерв'ю з Олексієм Сухановим: дивіться відео онлайн

Зауважимо, торік у проєкті ТСН "Наодинці" Олексій Суханов натякнув, що є пансексуалом. Це сексуальна орієнтація, коли людина відчуває потяг до інших людей незалежно від їхньої гендерної ідентичності чи біологічної статі.

Я дуже люблю красивих людей обох статей. Але краса для мене, перш за все, внутрішня. Тому що зовнішньої краси не буває без внутрішньої краси. Ти можеш народитися красивою людиною, але якщо ти не будеш плекати в собі красу, то ти згодом все одно подурнішаєш. Тому що це зсередини йде,

– заявив журналіст.

Суханов додав: "Як можна не любити красивих людей? Вони мене надихають. Я радію, коли бачу красивих людей, їхні очі, їхні рухи, як вони одягаються, як вони реагують. Це насолода".

Що відомо про шлюб Олексія Суханова?