21 января суд избрал мужчине меру пресечения. Именно на этом заседании в Соломенском райсуде Киева заметили известную исполнительницу. Пишет 24 Канал со ссылкой на страницу активиста Олега Симороза в соцсети X, ранее известной как Twitter.

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Так, Олег Симороз распространил фото из зала суда. На одном из кадров можно увидеть Анастасию Приходько. Она была одета в клетчатую рубашку, джинсы, кепку и кожанку.

В инстаграме 21 января была сторис Анастасии в этом же образе, когда она ехала за рулем.



Анастасия Приходько / Скриншот из инстаграм-сторис

В то же время артистка пока никак не прокомментировала свое присутствие на заседании.

Заметим, суд избрал Максу Назарову (настоящее имя – Назар Диордица) меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 12 миллионов гривен.

Для справки! Макс Назаров – бывший ведущий пророссийских телеканалов, подконтрольных Виктору Медведчуку и Евгению Мураеву. На своем ютуб-канале он и его гости, среди которых немало лиц, скрывающихся в России, оправдывали российскую агрессию и военные преступления, включая ракетные обстрелы гражданских объектов в Украине

Стоит отметить, что недавно Анастасия Приходько дала интервью на русском языке, где заявила, что использование языка страны-агрессора на третий год полномасштабного вторжения является приемлемым. Кроме того, Приходько публично говорила о своей оппозиции к вступлению Украины в Европейский Союз, отметив, что лично для нее евроинтеграция не представляет интереса.