21 січня суд обрав чоловіку запобіжний захід. Саме на цьому засіданні в Соломянському райсуді Києва помітили відому виконавицю. Пише 24 Канал з посиланням на сторінку активіста Олега Симороза в соцмережі X, раніше відомій як Twitter.

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Так, Олег Симороз поширив фото з зали суду. На одному з кадрів можна побачити Анастасію Приходько. Вона була одягнена в картату сорочку, джинси, кепку та шкірянку.

В інстаграмі 21 січня була сторіс Анастасії в цьому ж образі, коли вона їхала за кермом.



Анастасія Приходько / Скриншот з інстаграм-сторіс

Водночас артистка поки ніяк не прокоментувала свою присутність на засіданні.

Зауважимо, суд обрав Максу Назарову (справжнє ім’я – Назар Діордіца) запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави в розмірі 12 мільйонів гривень.

Для довідки! Макс Назаров – колишній ведучий проросійських телеканалів, підконтрольних Віктору Медведчуку та Євгену Мураєву. На своєму ютуб-каналі він та його гості, серед яких чимало осіб, що переховуються в Росії, виправдовували російську агресію та воєнні злочини, включно з ракетними обстрілами цивільних об'єктів в Україні

Варто зазначити, що нещодавно Анастасія Приходько дала інтерв'ю російською мовою, де заявила, що використання мови країни-агресора на третій рік повномасштабного вторгнення є прийнятним. Окрім того, Приходько публічно говорила про свою опозицію до вступу України в Європейський Союз, наголосивши, що особисто для неї євроінтеграція не становить інтересу.