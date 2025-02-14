Алхим разошлась с парнем, столкнулась с хейтом и потеряла близкую подругу – Анну Жук, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Василия Тимошенко. Напомним, что блогерша погибла в автокатастрофе 24 января.

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Анна Алхим отметила, что устойчива к хейту и стрессу, но столкнулась с "человеческим цинизмом, который вышел за пределы дозволенного". Поэтому ей было сложно, у блогершт даже была попытка самоубийства перед Новым годом.

Слава Богу, я все-таки еще нужна этому миру. Все со мной хорошо, я здорова. Но было такое желание. Во мне много эмоций, я очень эмоциональная, и мне сложно иногда с ними справляться,

– поделилась Алхим.

Анна Алхим о попытке самоубийства

Блогерша призналась, что хотела повеситься. Говорит, что ее "вдохновил" бывший муж предательницы Анны Седаковой. Напомним, что Янис Тимма совершил самоубийство 17 декабря 2024 года – после дня рождения певицы.

Меня просто не выдержал ремень. Я залезла на лестницу, и меня не выдержал ремень,

– вспомнила блогерша.

Анна Алхим добавила, что за жизнь у нее было четыре попытки самоубийства, первая – в 11 классе. Блогерша заметила, что когда человек решается на такой поступок, то не думает о детях, родителях, проблемах и других вещах.

Алхим вспомнила, что была дома одна, когда хотела совершить самоубийство. Рядом не было сына, няни или кого-то из близких людей. Поэтому никто не мог с ней поговорить и помочь.

"Я была трезвая. Я была абсолютно адекватна. Это просто эмоциональный нервный срыв", – отметила Анна Алхим.