Алхім розійшлася з хлопцем, зіткнулася з хейтом та втратила близьку подругу – Анну Жук, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Василя Тимошенка. Нагадаємо, що блогерка загинула в автокатастрофі 24 січня.

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Анна Алхім наголосила, що стійка до хейту та стресу, але зіткнулася з "людським цинізмом, який вийшов за межі дозволеного". Тому їй було складно, у блогерки навіть була спроба самогубства перед Новим роком.

Слава Богу, я все-таки ще потрібна цьому світу. Все зі мною добре, я здорова. Але було таке бажання. В мені багато емоцій, я дуже емоційна, і мені складно іноді з ними справлятися,

– поділилась Алхім.

Анна Алхім про спробу самогубства

Блогерка зізналася, що хотіла повіситися. Каже, що її "надихнув" колишній чоловік зрадниці Анни Сєдакової. Нагадаємо, що Яніс Тімма скоїв самогубство 17 грудня 2024 року – після дня народження співачки.

Мене просто не витримав ремінь. Я залізла на сходи, і мене не витримав ремінь,

– пригадала блогерка.

Анна Алхім додала, що за життя у неї було чотири спроби самогубства, перша – в 11 класі. Блогерка зауважила, що коли людина зважується на такий вчинок, то не думає про дітей, батьків, проблеми та інші речі.

Алхім пригадала, що була вдома одна, коли хотіла вчинити самогубство. Поряд не було сина, няні чи когось з близьких людей. Тому ніхто не міг з нею поговорити та допомогти.

"Я була твереза. Я була абсолютно адекватна. Це просто емоційний нервовий зрив", – зауважила Анна Алхім.