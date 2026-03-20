Концерт состоится в Сеуле на площади Кванхвамун, пишет BBC. Ожидается, что шоу посетит около 260 000 человек.

Не пропустите В главной роли Бетти из "Ривердейла": украинка Таня Муиньо сняла клип для BTS на песню Swim

На концертную площадку, небольшую огороженную территорию, попадут только около 22 000 человек, которым удалось получить бесплатные билеты, поэтому большинство зрителей будут смотреть концерт на огромных экранах.

Группа BTS представит часовой сет. Он будет включать песни из долгожданного нового альбома Arirang, который вышел сегодня, 20 марта. Кстати, клип на песню Swim, которая вошла в сборник, сняла украинский режиссер Таня Муиньо.

Интересно, что миллионы людей со всего мира смогут посмотреть концерт BTS на платформе Netflix, которая получила права на прямую трансляцию. Шоу коллектива может стать крупнейшим событием Южной Кореи в этом году.

Власти подсвечивают достопримечательности, красят часть Сеула в фирменный цвет группы – фиолетовый и разворачивают около 7000 полицейских, в частности спецподразделения, оснащены системами защиты от дронов, чтобы следить за толпой на площади. Доступ к десяткам зданий будет ограничен, три станции метро будут закрыты.

Входы на площадь будут оборудованы металлоискателями. Чиновник Сеула рассказал, что власти предоставляют место проведения, занимается организацией безопасности, но не обеспечивает прямую финансовую поддержку.

Рабочие готовят сцену для концерта BTS в Сеуле / Фото Getty Images

Что известно о группе BTS?