Концерт відбудеться у Сеулі на площі Кванхвамун, пише BBC. Очікується, що шоу відвідає близько 260 000 людей.

На концертний майданчик, невелику обгороджену територію, потраплять лише близько 22 000 людей, яким вдалося отримати безплатні квитки, тож більшість глядачів дивитимуться концерт на величезних екранах.

Гурт BTS представить годинний сет. Він включатиме пісні з довгоочікуваного нового альбому Arirang, який вийшов сьогодні, 20 березня. До речі, кліп на пісню Swim, яка увійшла у збірку, зняла українська режисерка Таня Муіньо.

Цікаво, що мільйони людей зі всього світу зможуть подивитися концерт BTS на платформі Netflix, яка отримала права на пряму трансляцію. Шоу колективу може стати найбільшою подією Південної Кореї цього року.

Влада підсвічує пам'ятки, фарбує частину Сеула у фірмовий колір гурту – фіолетовий та розгортає близько 7000 поліцейських, зокрема спецпідрозділи, оснащені системами захисту від дронів, щоб слідкувати за натовпом на площі. Доступ до десятків будівель буде обмежено, три станції метро буде закрито.

Входи на площу будуть обладнані металошукачами. Посадовець Сеулу розповів, що влада надає місце проведення, займається організацією безпеки, але не забезпечує пряму фінансову підтримку.

Робітники готують сцену для концерту BTS у Сеулі / Фото Getty Images

