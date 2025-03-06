Кристина Горняк в программе "По домам" призналась, что может родить и в браке, и одинокой. Такого мнения она была всю жизнь, передает 24 Канал.

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Я всегда была готова к детям. Я сформировалась как бизнес-леди, блогер. Но еще не мама. Значит, так Вселенной видно. Если не выйду замуж, я рожу сама. Если у меня не будет противопоказаний. Хочу почувствовать материнство в любом случае,

– призналась Кристина Горняк.

Нотариус соглашается, что ребенку нужна полноценная семья. Но она в такой семье не росла и ничего от этого не потеряла. Поэтому Кристина определила для себя сроки: если до определенного времени ей не удастся выйти замуж, то она родит сама.

"Я поставила себе срок. Если до этого времени не построю полноценную семью, буду мамой-одиночкой. У меня нет этого страха", – подчеркнула Горняк.

Блогерша добавила, что для нормального мужчины не будет проблемой, если у его партнерши уже будет ребенок. Она отметила, что не волнуется из-за замораживания яйцеклеток, а наоборот – хочет активно поднимать эти темы, чтобы у общества не возникало желания осудить женщин с такой же позицией.

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Среди хейтерских комментариев в свою сторону Кристина Горняк встречала и те, где ее называли "бесплодной" и предполагали, что блогерша до сих пор не родила детей из-за возраста. В комментариях добавляли, что именно это стало причиной ее развода с Владимиром Остапчуком.

Кристина иронично ответила на подобные упреки и заверила, что с ее здоровьем все в порядке. Она объяснила, что считает отложенное материнство удачной идеей.