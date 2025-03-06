Христина Горняк у програмі "По хатах" зізналась, що може народити й в шлюбі, і самотньою. Такої думки вона була все життя, передає 24 Канал.

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Я завжди була готова до дітей. Я сформувалася як бізнеследі, блогерка. Але ще не мама. Значить, так Всесвіту видно. Якщо не вийду заміж, я народжу сама. Якщо в мене не буде протипоказань. Хочу відчути материнство в будь-якому випадку,

– зізналась Христина Горняк.

Нотаріусиня погоджується, що дитині потрібна повноцінна родина. Але вона у такій сім'ї не росла й нічого від цього не втратила. Тому Христина визначила для себе терміни: якщо до певного часу їй не вдасться вийти заміж, то вона народить сама.

"Я поставила собі термін. Якщо до цього часу не побудую повноцінну родину, буду мамою-одиначкою. У мене нема цього страху", – підкреслила Горняк.

Блогерка додала, що для нормального чоловіка не буде проблемою, якщо в його партнерки вже буде дитина. Вона зазначила, що не хвилюється через заморожування яйцеклітин, а навпаки – хоче активно підіймати ці теми, щоб у суспільства не виникало бажання засудити жінок з такою самою позицією.

Раніше Христині Горняк закидали безплідність

Серед хейтерських коментарів у свій бік Христина Горняк зустрічала й ті, де її називали "безплідною" й припускали, що блогерка досі не народила дітей через вік. У коментарях додавали, що саме це стало причиною її розлучення з Володимиром Остапчуком.

Христина іронічно відповіла на подібні закиди й запевнила, що з її здоров'ям все гаразд. Вона пояснила, що вважає відкладене материнство вдалою ідеєю.