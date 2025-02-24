Звездный отец опубликовал эмоциональный пост в социальных сетях и трогательное видео совместных моментов. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу защитника.

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Так, выяснилось, что Санта-Луна только дважды в год приезжает к отцу в Украину. Всего они проводят 28 дней вместе, однако 8 из них занимает дорога.

Не хватает мне тебя, крошка. 2 раза в год это так мало!... За это время мне нужно успеть быть для тебя папой, другом и примером. Но самую большую боль я чувствую когда уже отвез тебя и еду сам обратно. Каждый километр от тебя усиливает воспоминания твоей улыбки, смеха, запаха и той самой фразы "Пааапуин, я люблю тебя". Я люблю тебя – мою кровь,

– подчеркнул военный.

В опубликованном видео можно увидеть, как Даниэль с дочкой проводили зимние каникулы: ехали в Украину, украшали елку и посещали развлекательные заведения.

Что известно о службе Даниэля Салема в ВСУ

Известно, что Салем имеет военный опыт в Бейруте и Ливане и медицинское образование. В начале полномасштабного вторжения России в Украину Даниэль служил в территориальной обороне, откуда перешел непосредственно на передовую. В частности, военный принимал активное участие в освобождении Херсонской области. В октябре 2024 года он получил официальное удостоверение участника боевых действий.