Зірковий батько опублікував емоційний допис у соціальних мережах та зворушливе відео спільних моментів. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку захисника.

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Так, з'ясувалося, що Санта-Луна лише двічі на рік приїжджає до батька в Україну. Всього вони проводять 28 днів разом, проте 8 з них займає дорога.

Не вистачає мені тебе, крихітко. 2 рази на рік це так мало!… За цей час мені потрібно встигнути бути для тебе татом, другом і прикладом. Але найбільший біль я відчуваю коли вже відвіз тебе і їду сам назад. Кожен кілометр від тебе посилює спогади твоєї посмішки, сміху, запаху і тієї самої фрази "Пааапуїн, я люблю тебе". Я люблю тебе – мою кров,

– наголосив військовий.

У опублікованому відео можна побачити, як Даніель з донькою проводили зимові канікули: їхали до України, прикрашали ялинку та відвідували розважальні заклади.

Що відомо про службу Даніеля Салема в ЗСУ

Відомо, що Салем має військовий досвід у Бейруті й Лівані та медичну освіту. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Даніель служив у територіальній обороні, звідки перейшов безпосередньо на передову. Зокрема, військовий брав активну участь у визволенні Херсонщини. У жовтні 2024 року він отримав офіційне посвідчення учасника бойових дій.