Супруги в сопровождении трех из четырех детей посетили Неделю моды в Париже – одно из самых громких fashion-событий года. Об этом пишет издание BBC.
Дэвид и Виктория вышли в свет вместе с Ромео, Крузом и младшей Харпер.
Ромео Бекхэм появился на публике в сопровождении своей девушки Ким Тернбулл – лондонской диджейки и модели. Его младшему брату Крузу компанию составила возлюбленная Джеки Апостол – бразильская певица и автор песен. Харпер посетила событие вместе с родителями.
Этот светский выход семьи совпал с важным событием в жизни Виктории Бекхэм. Дизайнер получила престижную награду от Министерства культуры Франции – звание Рыцаря Ордена искусств и литературы. Эта награда вручается за значительный вклад в развитие культуры, искусства и литературы на международном уровне.
Искренне благодарю Министра культуры Франции Рашиди Дати за эту высокую награду. Также спасибо бизнес-партнерам, которые поверили в меня, моей семье и особенно Дэвиду – моему мужу и первому инвестору. Я бесконечно благодарна вам, вы – моя вселенная,
– написала Виктория Бекхэм на своей странице в инстаграме.
Что известно о расколе в семье Бекхэмов?
- На днях старший сын Виктории и Дэвида Бекхэмов опубликовал инстаграм-сторис, где заявил, что в течение многих лет его родители целенаправленно создавали в медиа образ "идеальной семьи" и готовы на все, чтобы сохранить безупречную репутацию в прессе.
- Бруклин утверждает, что в их семье на первом месте всегда стоял бренд Beckham, а "любовь" часто сводилась к публичности – активности в соцсетях, показательным семейным фотосессиям и светским выходам.
- Парень также рассказал, что родители пытались вмешиваться в его личную жизнь и негативно влияли на его отношения с Николой Пельц.
- Сейчас же Бруклин и его жена хотят жить спокойно и без лишней публичности.
- По словам инсайдера, заявление старшего сына очень расстроило Дэвида и Викторию. В то же время они готовы восстановить отношения с Бруклином, если он сам решит вернуться в семью – несмотря на то, что Бруклин публично заявлял, что не хочет примирения.