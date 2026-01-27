Супруги в сопровождении трех из четырех детей посетили Неделю моды в Париже – одно из самых громких fashion-событий года. Об этом пишет издание BBC.

Дэвид и Виктория вышли в свет вместе с Ромео, Крузом и младшей Харпер.

Ромео Бекхэм появился на публике в сопровождении своей девушки Ким Тернбулл – лондонской диджейки и модели. Его младшему брату Крузу компанию составила возлюбленная Джеки Апостол – бразильская певица и автор песен. Харпер посетила событие вместе с родителями.

Этот светский выход семьи совпал с важным событием в жизни Виктории Бекхэм. Дизайнер получила престижную награду от Министерства культуры Франции – звание Рыцаря Ордена искусств и литературы. Эта награда вручается за значительный вклад в развитие культуры, искусства и литературы на международном уровне.

Искренне благодарю Министра культуры Франции Рашиди Дати за эту высокую награду. Также спасибо бизнес-партнерам, которые поверили в меня, моей семье и особенно Дэвиду – моему мужу и первому инвестору. Я бесконечно благодарна вам, вы – моя вселенная,

– написала Виктория Бекхэм на своей странице в инстаграме.

Что известно о расколе в семье Бекхэмов?