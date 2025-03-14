Женщина в интервью призналась, в каком сейчас состоянии этот дом. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Славы Демина.

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Так, по словам Екатерины, российские солдаты появились в их доме целенаправленно.

Их привезла какая-то белая машина, то есть они знали куда едут. Это подтверждали соседи, которые оставались там (в Ворзеле – 24 Канал),

– отметила она.

Сейчас дом супругов находится в запущенном состоянии, хотя там проживает человек. Из-за значительных повреждений пара рассматривает возможность полного сноса дома до фундамента.

Интервью с Александром и Екатериной Усик: смотрите видео онлайн

Заметим, сейчас семья Усиков живет в другом доме под Киевом. Также они продолжают строительство нового жилья, приобретенного еще до начала полномасштабного вторжения.

Каждый мой объект и каждый дом я строю, но понимаю, что я здесь не надолго и это будет работать дальше: я или продам, или сдам, или еще что-то,

– поделилась планами Екатерина.

Накануне также стало известно, как зарабатывает жена Александра Усика. Оказалось, что Екатерина владеет собственной компанией.