Жінка в інтерв'ю зізналася, у якому зараз стані цей дім. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.

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Так, за словами Катерини, російські солдати з'явилися в їхньому будинку цілеспрямовано.

Їх привезла якась біла машина, тобто вони знали куди їдуть. Це підтверджували сусіди, які залишалися там (в Ворзелі – 24 Канал),

– зазначила вона.

Наразі будинок подружжя перебуває в занедбаному стані, хоча там проживає людина. Через значні пошкодження пара розглядає можливість повного знесення дому до фундаменту.

Інтерв'ю з Олександром і Катериною Усик: дивіться відео онлайн

Зауважимо, зараз родина Усиків мешкає в іншому будинку під Києвом. Також вони продовжують будівництво нового житла, придбаного ще до початку повномасштабного вторгнення.

Кожен мій об'єкт і кожен дім я будую, але розумію, що я тут не надовго і це буде працювати далі: я чи продам, чи здам, чи ще щось,

– поділилася планами Катерина.

Напередодні також стало відомо, як заробляє дружина Олександра Усика. Виявилося, що Катерина володіє власною компанією.