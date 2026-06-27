На днях мама артистки, Анеса Липа, поделилась на своей странице в Instagram редкими семейными снимками с праздника, которые ранее не публиковались в сети.

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На снимках можно увидеть не только молодоженов, но и семью певицы. В частности, Анеса Липа опубликовала фото с мужем Дукагжином, дочерьми Дуа и Риной Липой, а также сыном Джином Липой.

Любовь сделала этот момент незабываемым. Люблю вас! Дуа и Каллум,

– написала она под публикацией.

Помимо свадебных снимков, Анеса Липа также показала фото с церемонии регистрации брака дочери с её женихом.

Что известно о свадьбе Дуа Липы?

Певица и Каллум Тернер стали супругами 31 мая. Официальная церемония состоялась в лондонской ратуше Old Marylebone. В этот день Дуа Липа надела белый костюм от Schiaparelli couture, созданный индивидуально для неё.

Впоследствии празднование продолжилось в Италии. 5 июня на Сицилии состоялась предсвадебная коктейльная вечеринка, а 6 июня – роскошная свадьба звёзд. Все торжество проходило на территории исторической виллы Вальгуарнера недалеко от Палермо. Для этой части праздника Дуа Липа выбрала свадебное платье Chanel, украшенное кристаллами и перьями. На торжестве присутствовали родственники пары, близкие друзья и приглашенные знаменитости, среди которых – Charli XCX, актеры Джо Алвин и Грейс Хаммер и другие.