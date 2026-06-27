Днями мама артистки, Анеса Ліпа, поділилася на своїй сторінці в інстаграмі рідкісними сімейними кадрами зі свята, які раніше не публікувалися в мережі.

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На світлинах можна побачити не лише молодят, а й родину співачки. Зокрема, Анеса Ліпа опублікувала фото з чоловіком Дукагжином, доньками Дуа та Ріною Ліпою, а також сином Джином Ліпою.

Любов зробила цей момент незабутнім. Люблю вас! Дуа і Каллум,

– написала вона під публікацією.

Окрім весільних кадрів, Анеса Ліпа також показала фото з церемонії розпису доньки з її нареченим.

Що відомо про одруження Дуа Ліпи?

Співачка та Каллум Тернер стали подружжям 31 травня. Офіційна церемонія відбулася в лондонській ратуші Old Marylebone. У цей день Дуа Ліпа одягнула білий костюм від Schiaparelli couture, створений індивідуально для неї.

Згодом святкування продовжилося в Італії. 5 червня на Сицилії відбулась передвесільна коктейльна вечірка, а 6 червня – розкішне весілля зірок. Все дійство проходило на території історичної вілли Вальгуарнера неподалік Палермо. Для цієї частини свята Дуа Ліпа обрала весільну сукню Chanel, декоровану кристалами та пір'ям. На святкуванні були присутні родичі пари, близькі друзі та запрошені знаменитості, серед яких – Charli XCX, актори Джо Алвін і Грейс Гаммер та інші.