После того, как видео львовского хора "Гомин" завирусилось в соцсетях, билеты на их концерты моментально раскупили. Хор решил ехать с гастролями по Украине, да и здесь билеты разлетаются так, что приходится объявлять дополнительные концерты.

Художественный руководитель хора "Гомин" Вадим Яценко и солистка Галина Гончарова в интервью 24 Каналу рассказали, как относятся к неожиданной популярности, что планирует хор дальше и хотят ли выступать за границей. Больше деталей – читайте далее в материале.

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Как происходил отбор вокалистов в хор?

Галина, когда вы пришли в хор и сразу ли понимали, что это что-то новое?

Галина: Я пришла в хор, когда почти два года назад было видоизменение коллектива. То есть, сначала это был мужской хор, а потом решили, что надо делать смешанный, и пригласили девушек на конкурс. Я пришла одновременно со всеми девушками.

Как эти конкурсы происходили?

Вадим: На самом деле все очень прозаично, потому что конкурсные требования прописаны в уставе.

Там ничего нового нет?

Вадим: Ничего нового. Я собрал комиссию из художников, дирижеров (тогда я вызвал своих коллег, в основном из Киева), пришли девушки и парни, и мы всех прослушали. Стандартная история: поют, читают с листа, по интонации гоняем.

С Галей мы работаем уже очень давно. Семь лет назад, когда я приехал во Львов, Галя была одной из первых, кого я пригласил на работу в оперный театр. Там был такой пул, шесть человек: Галя, Настя, Квитка, Алексей, Макс, Егор.

Полное интервью с солистами хора "Гомин": смотрите видео

Будут ли исполнять современные песни?

Что касается песни "Цей сон", могли ли себе представить, что хор может петь эту песню? И пойдете ли этой историей дальше?

Галина: Если бы мне сказали два года назад, что мы будем петь "Цей сон", то я покрутила бы пальцем у виска.

Вадим: Мы говорим об этой песне, потому что именно она завирусилась. Конечно, для каких-то отдельных людей и, возможно, даже для меня, было бы лучше, чтобы завирусился, например, Владимир Ивасюк.

Опять же, еще раз говорю, если вы думаете, что эта песня длится ориентировочно час и весь концерт мы поем эту песню ("Цей сон" Степана Гиги), то это не так. Это программа украинского ретро, то есть украинских песен той эстрады. Это программа из песен Владимира Ивасюка, Назария Яремчука, Квитки Цисык, Ярослава Скорика, Анатолия Кос-Анатольского, Татьяны Русовой.

Мы понимаем видение своего коллектива и видение органного зала. И я уже декламировал это много раз в разных интервью и скажу еще раз: я благодарен этой песне, но моя самая большая радость – это то, что в августе у нас уже выкуплены билеты на песни Леонтовича, а в сентябре – на партесные концерты. До 2027 года мы собираемся записать полностью всего Леонтовича.

И тот общественный резонанс, который появился у нас, как теперь подсвечивается условный Леонтович... Я беру небольшой кусочек обработки Василия Барвинского, выкладываю у себя в фейсбуке и там набегает полмиллиона просмотров. Это же было невозможно представить 2 недели назад, то есть это что-то нереальное. Но опять же это все – чисто маркетологическая история. Если оно действительно работает, то это надо делать.

Мы точно не пойдем тем путем (исполнение только ретро песен – 24 Канал). Но опять же, мы любим и уважаем ретро. Мы очень гордимся тем, что у нас в репертуаре есть условный Ивасюк. Это красиво, плюс – очень талантливо сделано.

У нас есть парень в хоре – Егор Кугоцелюк. Он – фантастический музыкант, который делает эти аранжировки качественно и круто. Но все-таки основная наша визия – это работа с более глубинной украинской культурой.

То есть, если Галина придет и скажет: "Я хочу Дорофееву", то это не будет разложено на партии и выполнено?

Вадим: Это может быть тоже сделано талантливо и есть коллективы, которые этим занимаются. Это тоже пойдет в историю популяризации хорового искусства, какие-то ансамбли могут это делать. Вообще без вопросов. Каждый должен заниматься чем-то. Каждый должен занять какую-то свою нишу. Мы не будем этим заниматься, но никому не запрещаем. Мы точно будем поддерживать любые начинания.

"Все пальцами тыкали": о популярности и публичности

Был момент, когда вы, условно, проснулись знаменитыми и хотели ли вы этого? Вы же понимаете, что теперь вы лидеры мнения и на вас пытаются равняться?

Вадим: Я понимаю. Да, в начале я тоже в некоторых интервью говорил, что не хочу быть лидером мнений, но получается, что так происходит. Каждый артист и творческий человек должен понимать, что публичность – это тоже часть профессии. Думаю, каждый художник хотел бы быть узнаваемым.

Но на том уровне, как это происходит сейчас, я не был к тому готов. И не уверен, что очень хотел настолько большого бума. Эта история подсвечивает много других вещей, например, каких-то негативных историй о зависти. Мне тесть говорит, чтобы ехал в село к маме, там точно есть какая-то бабка – пусть отмаливает. То есть это тот момент, что подсвечивает то, как друзья к этому относятся, и как враги.

Это интересный опыт. Посмотрим, как дальше будет развиваться. Я понимаю, что было бы хорошо уловить эту заинтересованность людей к украинскому искусству, повысить его и остаться на этой планке выше. Потому что у меня нет иллюзий относительно того, что я хотел бы врываться в инфопространство.

Принимая во внимание то, что вы сами говорили, что не рассматривали возможность сольной карьеры, то не хотели бы концентрировать на себе внимание.

Вадим: Нет, нет. Мне нравится эта история (с популярностью хора "Гомин" – 24 Канал). Если она действительно даст толчок, значит, я уже имею цель в жизни. Работы очень много, и я знаю, что есть люди, которые готовы делать эту работу со мной. Если удастся сделать все то, что задумано, – думаю, что буду счастлив.

За такой большой публичностью я не гоняюсь. Она у меня была и до того на своем уровне, то есть в узких кругах. Но, есть и есть, нормально. Немного паника меня хватала в первые дни. Немного странно это все было. Все там пальцами тыкали, но ничего – все хорошо.

Галина, как под "микроскопом"?

Галина: Я не под таким микроскопом, как Вадим, но один раз у меня была ситуация. Захожу в магазин, говорят: "Мы вас видели".

Вадим: "Это вы та девочка в очках, которая влюбленно смотрит на солиста?".

Галина: И начали спрашивать за билеты. Но самая большая для меня радость в творчестве, когда ко мне подходят после концерта или пишут или говорят: "Вы коснулись моего сердца. Я плакала". Ради этого мы творим.



Солисты хора "Гомин" Галина и Вадим / Скриншот из видео

"Надо коммуналку платить": о стоимости билетов, зарплате и туре

Сколько можно использовать одну программу?

Вадим: Если она имеет успех, то может крутиться. Возможно, раз в два месяца мы ее давали. Параллельно занимались еще очень многими проектами. У нас были выезды в Швецию, мы готовили рождественские программы, пели "Майдан Сильвестрова", пели украинские партесные концерты, большие формы с оркестром.

Мы нашли ноты Якова Яциневича (композитор и дирижер из Белой церкви – 24 Канал), это сделала киевский музыковед Даша Чемахут. Он в Сибири закончил сторожем, эти ноты сто лет не исполнялись, и в каких-то архивах она их нашла.

Мы разработали эту концепцию еще в самом начале с ребятами, с директорами органного зала, что должна быть репертуарная политика. То есть, есть академический хор и у него должен быть репертуар и репертуарная политика с теми программами, которые могут повторяться, на которые могут приходить люди и которые могут на своем уровне зарабатывать деньги.

Все равно все упирается в то, что это должно приносить какой-то доход, потому что надо "коммуналку" платить, чтобы здесь зимой тепло было. То есть, это вся история о том, что это должно работать. Опять же, когда приходят друзья, родственники и коллеги, это не работает.

Стоимость билетов повысили?

Вадим: Нет, у нас в органном стоимость билетов остается стабильной. Могу сказать относительно стоимости билетов на гастрольные туры, которая повысилась. Во-первых, это не мы на нее влияем. Во-вторых, есть 25 человек, которых нужно везти, снимать автобусы, гостиницы, арендовать залы, которые увеличились, арендовать аппаратуру.

Это все в комплексе и составляет ценовую политику того билета, который есть. Потому что, чтобы прийти в органный зал и послушать условно хор "Гомин", ему надо просто прийти на работу, все. А с гастрольными турами немножко ситуация другая. Это все складывается из многих факторов.

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Вы едете в тур в 20 городов за 20 дней?

Вадим: Тур уже видоизменился, потому что в первый анонс мы дали один список городов, а потом добавились новые. Сначала тур должен был завершиться 10 сентября, а сейчас он продлился до конца сентября. Добавляется и октябрь.

Многие концерты распродались за один день, поэтому приходилось добавлять еще один концерт в тот же день. У нас уже есть пул городов, где мы даем двойные концерты. Знаете, как-то все складывается фантастически, потому что это действительно уникальное явление.

Я вспоминаю, разве что, Николая Гобдича (украинский дирижер – 24 Канал), когда еще работал артистом в его хоре "Киев". Мы тогда ездили с кантатой "Віють вітри" Анны Гаврилец, но это был мини тур, в основном по Западной Украине. А вот масштабы, которые мы имеем сейчас – это что-то действительно уникальное.

Тур будет с заездами в Киев и Львов?

Вадим: Да, 10 числа, кажется, даем концерты в Киеве. Потом еще возвращаемся во Львов. Параллельно с туром все много будем работать.

У нас уже есть планы на 2027 год. В 2027 году мы празднуем 150-летие Николая Леонтовича. И мы запустили проект по записи всего хорового творчества Николая Дмитриевича. Поэтому во время переездов, в автобусах, в гостиницах – будут еще и репетиции по Леонтовичу, заезды во Львов, записи. Есть надежда, что до 2027 года мы запишем все 233 произведения, которые имеем по Леонтовичу. Это будет трудно, но мы не боимся.

Галина: Главное – беречь голос.

Успеваете ли вы все? Хватает ли вам людей? И не планируете ли увеличивать состав хора?

Вадим: Успеваем, но очень тяжело. Понимаете, мы работаем в таких коллективах, которые действительно являются локомотивами украинской культуры – и Львовский оперный, и Органный зал – это институты, которые задают тренды в современной украинской культуре. Ясно, что это все результат тяжелого труда.

По расширению, пока штат укомплектован полностью. И если добавить трое – пять человек – это кардинально не решит ситуацию, не сделает легче. Мы стараемся находить баланс, чтобы и людям было удобно, потому что я понимаю, что гастрольная нагрузка будет очень большая.

Речь идет не только об украинском туре, мы уже работаем над европейскими. Это тоже важно. Если уж затронули тему культурной экспансии – Россия старается со всей силы, то и нам надо добавить, хоть каплю в море. Но это тоже важно.

Если говорить о карьерном взлете, где видит себя Хор "Гомин" через 5 – 10 лет. Чего бы вы хотели?

Вадим: Я думаю, что эти люди точно заслуживают того, чтобы получить национальный статус. Мы имеем все-таки разделение бюджетного финансирования национальных коллективов и муниципальных коллективов.

Львовский хор "Гомин" на базе органного зала финансируется из городского бюджета города Львов. Национальные коллективы финансируются уже из Министерства культуры, из казны. Разница в зарплатах – где-то вдвое. То есть когда я говорю о том, что они молодые и крутые, и бегают по всем работам мира, это тоже..

Не от хорошей судьбы..

Вадим: Да, тоже из-за этого. Бывает трудно планировать, потому что это камерный коллектив, 25 человек, и когда одного – двух нет – это уже не то. Конечно, это момент к обсуждению. Я бы очень радовался за свой коллектив, потому что они действительно заслуживают того.

Работы очень много. Я всегда в этом плане с теплотой и огромным уважением вспоминаю руководителя хора "Киев", в котором я работал, Николая Гобдича. Человек, который действительно всю свою жизнь положил для популяризации украинского хорового искусства, для жанра в целом. Он вложил столько работы, выдал столько нот, столько записей сделал!

Думаю, мы все должны где-то к этому так же присматриваться, прислушиваться, потому что есть уже эти моменты. Без Николая Николаевича, той украинской хоровой культуры, которая сейчас есть, просто не было бы. До сих пор пели бы по редакции Чайковского. Поэтому заняться есть чем. А если это будет нужно народу, стране, если это будет оцениваться, думаю, эти люди и этот коллектив – они справятся.

Галина, можете представить себя где-то в хоре за границей или в работе за границей?

Галина: Представить могу, а хочу ли – это уже другой вопрос. Мне хорошо сейчас там, где я есть.

Вадим: Это тоже страшная проблема, на самом деле. Много людей уехало, очень много моих талантливых коллег уехало. Это страшная проблема оттока людей. По сути, это волна эмиграции интеллигенции, но это было и до войны. К сожалению, хорошие и классные, профессиональные люди они не находили возможности для реализации себя здесь даже в финансовом плане.

Галина: Я не хочу работать за границей, я хочу иметь какие-то проекты, которые оплачиваются так же, как тем людям, которые работают за границей. Вот это цель.

Вадим: Здесь есть момент европейской тусовки. В Украине классная школа, здесь учат хороших музыкантов. Но все равно есть момент, что это Украина... То есть могут пригласить оркестр или хор на какой-то фестиваль, но с таксой гораздо меньшей, чем, условно, для немецкого хора или оркестра. Потому что это – украинцы, они приедут и за меньше. Это, поэтому я же говорю, у меня много друзей, знакомых, коллег, которые уже давно в Европе.

Если говорить о тех, кого можно взять за пример или кому подражать, занимает ли хор имени Григория Веревки самую высокую позицию, можем ли мы утверждать, что есть другие, кому стоит подражать или с кем стоит равняться?

Вадим: Нет, таких нет. Хор имени Григория Веревки – это национальная ценность, но это жанровый коллектив. Они специализируются исключительно на украинской народной песне. Есть еще капелла бандуристов, коллектив имени Георгия Майбороды, который тоже уникальный, – 60 парней, которые играют на бандурах. Понимаете, каждый коллектив, каждый дирижер считает свой коллектив уникальным и лучшим. Здесь нет желания быть как кто-то другой.

Я очень благодарен своим учителям и дирижерам, с которыми работал как артист хора. Сегодня уже упоминал Николая Гобдича, и я ничего не имею против того, чтобы определенные моменты из его школы передать. Принципы звукообразования, построения аккорда – это от него, он гениальный.

Я не чураюсь своего шефа Савчука, он научил меня многому (предположительно, украинский хоровой дирижер Евгений Савчук – 24 Канал). С теплотой вспоминаю своего первого преподавателя, шефа консерватории Виктора Петриченко, который очень рано ушел. Надо брать лучшее от всех. Если имеешь возможность реализовать это в своем пространстве – прекрасно. Желаю всем расти над собой и не чураться своего.

О художниках, которые возят российские балеты с гастролями

Как относитесь к тому, когда, например, украинские художники везут с гастролями за границу российские балеты, мотивируя это тем, что "Лебединое озеро" смотрят лучше, чем другие спектакли?

Вадим: Думаю, именно украинские художники не имеют права этого делать. Да, эта мотивация – правда, но ты – украинский художник и не имеешь права этого делать. Это уже вопрос конкретно к каждому, кто это делает.

Мы не можем требовать от европейского или американского общества, чтобы они полностью отказались от русской музыки. Можно, конечно, и надо, но это почти невозможно искоренить. Туда вливаются страшные деньги, это все подвязано.

Галина: Там сезоны в "Ла Скала" открываются почему-то не итальянскими операми, а русскими.

Вадим: Это же не просто так. Это история о том, что "бабло побеждает зло", извините. И эти все грязные методы так же работают в культурной среде.

Что касается украинского художника, мне кажется, это даже не должно обсуждаться. Но все остальные – это уже их позиция и понимание ситуации. Мы можем только радоваться, когда что-то меняется. Например, директор "Метрополитен-опера" Питер Гелб, кажется, в этом сезоне не имеет ни одной российской постановки – ни одной российской оперы или балета. Это очень хорошо, честь и хвала.