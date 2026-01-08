Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Федишин. На фотографиях видно, что сейчас в городе Льва настоящая зима.

Читайте также Получила награду от Зеленского: как сейчас живет певица и волонтер Ирина Федишин

Ирина Федишин, ее муж Виталий Човник и двое их сыновей, Юрий и Олег, наделали фото на фоне заснеженного Львова. Семья, в частности, сфотографировалась возле церкви Рождества Пресвятой Богородицы, что в Сиховском районе города.

Как это хорошо быть дома,

– написала Федишин.

Ирина Федишин с сыновьями и мужем / фото из инстаграма певицыи

Федишин также пригласила поклонников на концерты "Украина колядует", которые вскоре состоятся в нескольких украинских городах. 9 января певица должна была выступить во Львове, но перенесла шоу на 14 января, в связи с "важными обстоятельствами государственного характера". Однако все билеты остаются действительными.

Решение было непростым, потому что мы очень ценим ваше доверие и всегда отвечаем перед зрителем. Приносим извинения за возможные неудобства и благодарим за ваше понимание,

– говорится в заметке.

