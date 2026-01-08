Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Федишин. На фотографиях видно, что сейчас в городе Льва настоящая зима.
Ирина Федишин, ее муж Виталий Човник и двое их сыновей, Юрий и Олег, наделали фото на фоне заснеженного Львова. Семья, в частности, сфотографировалась возле церкви Рождества Пресвятой Богородицы, что в Сиховском районе города.
Как это хорошо быть дома,
– написала Федишин.
Ирина Федишин с сыновьями и мужем / фото из инстаграма певицыи
Федишин также пригласила поклонников на концерты "Украина колядует", которые вскоре состоятся в нескольких украинских городах. 9 января певица должна была выступить во Львове, но перенесла шоу на 14 января, в связи с "важными обстоятельствами государственного характера". Однако все билеты остаются действительными.
Решение было непростым, потому что мы очень ценим ваше доверие и всегда отвечаем перед зрителем. Приносим извинения за возможные неудобства и благодарим за ваше понимание,
– говорится в заметке.
В каких еще городах состоятся концерты "Украина колядует"?
- Винница – 10 января
- Хмельницкий – 11 января
- Луцк – 12 января
- Ивано-Франковск – 13 января
- Коломыя – 17 января
- Черновцы – 18 января
- Тернополь – 26 января