Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Федишин. На світлинах видно, що зараз у місті Лева справжня зима.
Ірина Федишин, її чоловік Віталій Човник і двоє їхніх синів, Юрій та Олег, наробили фото на фоні заніженого Львова. Сім'я, зокрема, сфотографувалася біля церкви Різдва Пресвятої Богородиці, що у Сихівському районі міста.
Як то добре бути вдома,
– написала Федишин.
Ірина Федишин з синами та чоловіком / фото з інстаграму співачки
Федишин також запросила шанувальників на концерти "Україна колядує", які незабаром відбудуться в кількох українських містах. 9 січня співачка мала виступити у Львові, але перенесла шоу на 14 січня, у зв'язку з "важливими обставинами державного характеру". Проте всі квитки залишаються дійсними.
Рішення було непростим, бо ми дуже цінуємо вашу довіру і завжди відповідаємо перед глядачем. Щиро перепрошуємо за можливі незручності та дякуємо за ваше розуміння,
– йдеться у дописі.
Важливо! Квитки на зимові концерти Ірини Федишин можна придбати за посиланням.
В яких ще містах відбудуться концерти "Україна колядує"?
- Вінниця – 10 січня
- Хмельницький – 11 січня
- Луцьк – 12 січня
- Івано-Франківськ – 13 січня
- Коломия – 17 січня
- Чернівці – 18 січня
- Тернопіль – 26 січня