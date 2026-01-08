Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Федишин. На світлинах видно, що зараз у місті Лева справжня зима.

Ірина Федишин, її чоловік Віталій Човник і двоє їхніх синів, Юрій та Олег, наробили фото на фоні заніженого Львова. Сім'я, зокрема, сфотографувалася біля церкви Різдва Пресвятої Богородиці, що у Сихівському районі міста.

Як то добре бути вдома,

– написала Федишин.

Ірина Федишин з синами та чоловіком / фото з інстаграму співачки

Федишин також запросила шанувальників на концерти "Україна колядує", які незабаром відбудуться в кількох українських містах. 9 січня співачка мала виступити у Львові, але перенесла шоу на 14 січня, у зв'язку з "важливими обставинами державного характеру". Проте всі квитки залишаються дійсними.

Рішення було непростим, бо ми дуже цінуємо вашу довіру і завжди відповідаємо перед глядачем. Щиро перепрошуємо за можливі незручності та дякуємо за ваше розуміння,

– йдеться у дописі.

В яких ще містах відбудуться концерти "Україна колядує"?