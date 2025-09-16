На такое заявление повлияло участие в Евровидении Израиля. Из-за этого Испания решила бойкотировать конкурс, пишет Show24 со ссылкой на NBS news.

Если Израиль допустят к участию в певческом конкурсе, то Испания откажется от участия. В частности, об этом сообщил министр культуры Эрнест Уртасун.

Мы не можем нормализовать участие Израиля в международных событиях так, будто ничего не происходит,

– заявил чиновник.

Ранее премьер страны призвал применить к Израилю те же меры, что были использованы к России после вторжения в Украину.

Важно и то, что Испания имеет союзников в этом вопросе. К примеру, бойкотировать конкурс также согласились Словения, Исландия и Бельгия.

Украина же никогда не выступала против участия Израиля в Евровидении. Сейчас наша сторона воздерживается от комментариев.

Какие страны поддерживают участие Израиля в конкурсе?

Германия и Италия не солидарны с вышеуказанными странами. Представители заявили, что они оставят конкурс, если Израиль отстранят без четких юридических оснований на это. Стоит добавить, что эти страны вкладывают наибольшие суммы в проведение конкурса. Если произойдет так, что они откажутся от участия, то Евровидение точно окажется под финансовой угрозой.

Также СМИ пишут, что Швейцария, Кипр, Австрия, Греция и Азербайджан также выразят свою поддержку Израилю.

В ноябре Европейский вещательный союз (EBU) будет принимать решение об участии Израиля в конкурсе. Другим странам дали время до декабря, чтобы те определились, остаются ли они в составе участников. Интересно, что в этом году это можно сделать во избежание штрафных санкций.

Какие еще страны высказали свои условия и что предлагают Израилю?