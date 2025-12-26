Учился в ПТУ на токаря керамических изделий в Донецкой области. Душа артиста всегда лежала к музыке. Когда Бобул вернулся в родной дом, то думал, что займется любимым делом. Но случилось несчастье. Заболела мама и парню пришлось пойти на строительство, чтобы заработать денег. 24 Канал расскажет о карьере Иво Бобула, личной жизни и где он сейчас.

Первые хиты и звание народного артиста

Судьба распорядилась так, что сестра Бобула познакомила его с дирижером, который отметил талант мужчины. Сначала Иво пел в ресторане, а уже профессиональное образование получил в Черновицком музучилище. В свое время певец входил в состав различных коллективов: ВИА "Море", ВИА "Виватон", ВИА "Черемош" и другие.

Впоследствии появились и первые песни, которые получили статус шлягеров.

Но певцу не везло. К нему никак не приходила всеукраинская популярность. В 1990 году вышла в свет одна из самых известных песен – "На Украину вернусь". Через год Бобул вместе с Лилией Сандулесой записали несколько совместных треков: "Берег любові", "А липи цвітуть", "Промінь мого серця" и другие.

В 1995 году Иво Бобулу присвоили звание заслуженного артиста Украины, в 1998 – народного артиста, в 2003 – вручили орден Ярослава Мудрого V степени, а в 2013 – орден "За заслуги" III степени.

Четыре брака, трое детей и трое внуков

С первой женой народный артист прожил лишь три месяца в браке. Бобул рассказывал, что союз не сложился из-за тещи, которая настраивала любимую против него. И все же у пары есть общий сын Руслан, который сегодня живет в США.

Во втором браке родилась дочь Людмила, однако и здесь семейное счастье не получило счастливого завершения. По словам певца, они развелись, потому что "жена загуляла".

Целых 10 лет Бобул был в браке с эстрадной певицей Лилией Сандулесу. У пары так и не родилось общих детей, а причиной развода называли несовместимость характеров.

Иво Бобул и Лилия Сандулесу / Фото "Музвар"

От четвертой жены у исполнителя есть сын Даниил. Возлюбленная Наталья моложе артиста на 12 лет.

В начале года Бобул дал интервью OBOZ.UA, где рассказал, что музыкальная карьера создает сложности в отношениях с женщинами, поскольку не каждая партнерша готова мириться с постоянным отсутствием мужчины.

Дело в том, что жизнь артиста не такая, как показывают по телевидению. Гастроли, поездки, репетиции, концерты – тебя может месяцами не быть дома. Не каждая женщина может такое понять. И начинаются разные жизненные нюансы. И действительно, если бы вернуть время, я не женился бы тогда. Но случилось так, как случилось. Это моя история,

– отметил исполнитель.

Сегодня народный артист поддерживает связь с первой женой, со второй – нет, а с третьей – певицей Лилией Сандулесой – имел возможность пообщаться во время совместного тура, однако на момент интервью они не общались, поскольку исполнительницы не было в Украине.

Кроме того, у Ивы Бобула есть трое внуков. Он уверял, что дарит им подарки и помогает материально.

Где сейчас Иво Бобул?

Недавно певец оказался в эпицентре скандала. Он был участником программы "Со своими по существу". Журналистка поинтересовалась у народного артиста, или, возможно, он завидует современным исполнителям, что они могут сократить свой путь к популярности, чем это было во времена становления Иво Бобула. Певец начал ответ с фразы "солнышко мое".

Елизавета поинтересовалась, помогает ли как-то певец новому поколению. Он сказал, что дает советы, а в конце добавил, что молодежь сейчас сообразительная, поэтому сама разберется, что нужно делать. После этого исполнитель неоднократно обращался к ведущей через "ты", что еще больше возмутило зрителей.

По мнению общественности, Бобул нарушил культуру общения.

Сегодня артист продолжает выступать. Недавно он высказывался относительно смерти Степана Гиги. Он рассказывал, что предлагал семье свою помощь, однако к нему не обращались с просьбами. Но как бы там ни было, и что бы исполнитель не говорил, он не пришел попрощаться со звездным коллегой. Почему так произошло – неизвестно.