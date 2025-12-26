Навчався у ПТУ на токаря керамічних виробів у Донецькій області. Душа артиста завжди лежала до музики. Коли Бобул повернувся до рідної домівки, то думав, що займеться улюбленою справою. Та сталось нещастя. Захворіла мама й хлопцеві довелось піти на будівництво, щоб заробити грошей. 24 Канал розповість про кар'єру Іво Бобула, особисте життя та де він зараз.

Перші хіти та звання народного артиста

Доля розпорядилась так, що сестра Бобула познайомила його диригентом, який відзначив талант чоловіка. Спершу Іво співав у ресторані, а вже професійну освіту здобув у Чернівецькому музучилищі. Свого часу співак входив до складу різних колективів: ВІА "Море", ВІА "Віватон", ВІА "Черемош" тощо.

Згодом з'явились і перші пісні, які отримали статус шлягерів.

Та співаку не щастило. До нього ніяк не приходила всеукраїнська популярність. У 1990 році вийшла у світ одна з найвідоміших пісень – "На Україну повернусь". Через рік Бобул разом із Лілією Сандулесою записали декілька спільних треків: "Берег любові", "А липи цвітуть", "Промінь мого серця" та інші.

У 1995 році Іво Бобулу надали звання заслуженого артиста України, у 1998 – народного артиста, у 2003 – вручили орден Ярослава Мудрого V ступеня, а у 2013 – орден "За заслуги" III ступеня.

Чотири шлюби, троє дітей та троє онуків

З першою дружиною народний артист прожив лиш три місяці у шлюбі. Бобул розповідав, що союз не склався через тещу, яка налаштовувала кохану проти нього. Та все ж у пари є спільний син Руслан, який сьогодні живе у США.

У другому шлюбі народилась донька Людмила, однак і тут сімейне щастя не отримало щасливого завершення. За словами співака, вони розлучились, бо "дружина загуляла".

Аж 10 років Бобул був у шлюбі з естрадною співачкою Лілією Сандулесу. У пари так і не народилось спільних дітей, а причиною розлучення називали несумісність характерів.

Іво Бобул і Лілія Сандулесу / Фото "Музвар"

Від четвертої дружини у виконавця є син Данило. Кохана Наталія молодша від артиста на 12 років.

На початку року Бобул дав інтерв'ю OBOZ.UA, де розповів, що музична кар'єра створює складнощі у стосунках з жінками, оскільки не кожна партнерка готова миритися з постійною відсутністю чоловіка.

Річ у тім, що життя артиста не таке, як показують по телебаченню. Гастролі, поїздки, репетиції, концерти – тебе може місяцями не бути вдома. Не кожна жінка може таке зрозуміти. І починаються різні життєві нюанси. І дійсно, якби повернути час, я не одружувався б тоді. Але сталося так, як сталося. Це моя історія,

– зазначив виконавець.

Сьогодні народний артист підтримує зв'язок із першою дружиною, з другою – ні, а з третьою – співачкою Лілією Сандулесою – мав нагоду поспілкуватися під час спільного туру, проте на момент інтерв'ю вони не спілкувались, оскільки виконавиці не було в Україні.

Крім того, в Іви Бобула є троє онуків. Він запевняв, що дарує їм подарунки та допомагає матеріально.

Де зараз Іво Бобул?

Нещодавно співак опинився в епіцентрі скандалу. Він був учасником програми "Зі своїми по суті". Журналістка поцікавилась у народного артиста, чи, можливо, він заздрить сучасним виконавцям, що вони можуть скоротити свій шлях до популярності, ніж це було у часи становлення Іво Бобула. Співак почав відповідь з фрази "сонечко моє".

Єлизавета поцікавилась, чи допомагає якось співак новому поколінню. Він сказав, що дає поради, а вкінці додав, що молодь зараз кмітлива, тому сама розбереться, що потрібно робити. Після цього виконавець неодноразово звертався до ведучої через "ти", що ще більше обурило глядачів.

На думку громадськості, Бобул порушив культуру спілкування.

Сьогодні артист продовжує виступати. Нещодавно він висловлювався щодо смерті Степана Гіги. Він розповідав, що пропонував родині свою допомогу, однак до нього не звертались з проханнями. Та хай там як, і що б виконавець не говорив, він не прийшов попрощатись з зірковим колегою. Чому так сталось – невідомо.