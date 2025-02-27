Недавно артистка была вынуждена уехать в Молдову для обновления российского загранпаспорта, который остается его основным документом. Пишет 24 Канал со ссылкой на ее инстаграмм-страницу.

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Юля Юрина рассказала о вынужденной поездке в Молдову для обновления своего российского загранпаспорта, срок действия которого истек. Дело в том, что, несмотря на наличие вида на постоянное проживание в Украине, основным документом для легального пребывания остается загранпаспорт России.

Я не просто так нервничала и переживала, что заканчиваются документы, потому что для подачи документов нужно физически пересекать границу и ехать в посольство. Все документы должны быть со сроком годности не менее одного года до окончания,

– поделилась артистка.

Последние четыре месяца она занималась сбором необходимых документов, переводами и подготовкой к поездке. Пребывание в российском посольстве причинило ей значительный эмоциональный стресс: "Каждый выход из российского посольства меня тошнило, я начала заикаться, и нервная система снова дала сбой".

Юлия Юрина рассказала о поездке в Молдову и получении украинского гражданства / Скриншоты из инстаграм-сторис

Вернувшись из Молдовы с обновленным паспортом, Юля Юрина сделала еще одну попытку подать документы на получение украинского гражданства, однако получила очередной отказ.

Я уже вернулась из этого "трипа", обновляю данные в ДМС. Я попыталась еще раз подать с новым паспортом документы на смену гражданству, но мне снова отказали,

– рассказала певица.

По словам Юриной, для получения украинского гражданства ей необходимо специальное ходатайство от Министерства культуры Украины, которое подтвердит, что она является "стратегически важным лицом для Украины".

Сейчас я готовлюсь к еще двум экзаменам, которые мне нужно будет сдать, и самый главный документ, который позволит принять мои документы, – это ходатайство от министерства. Документы на смену гражданству от таких паспортов, как у меня, сейчас просто по законодательству не принимают. Это должно быть как исключение,

– объяснила исполнительница.

Певица уже дважды обращалась в Министерство культуры с просьбой поручиться за нее и получила только промежуточный ответ. В настоящее время она готовит новые обращения.

Что известно о Юле Юриной