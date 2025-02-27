Нещодавно артистка була змушена поїхати до Молдови для оновлення російського закордонного паспорта, який залишається її основним документом. Пише 24 Канал з посиланням на її інстаграм-сторінку.
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Так, Юля Юріна розповіла про вимушену поїздку до Молдови для оновлення свого російського закордонного паспорта, термін дії якого закінчувався. Річ у тім, що попри наявність посвідки на постійне проживання в Україні, основним документом для легального перебування залишається закордонний паспорт Росії.
Я не просто так нервувала і переживала, що закінчуються документи, бо для подачі документів треба фізично перетинати кордон та їхати в посольство. Усі документи мають бути з терміном придатності не менше ніж один рік до закінчення,
– поділилася артистка.
Останні чотири місяці вона займалася збором необхідних документів, перекладами та підготовкою до поїздки. Перебування в російському посольстві завдало їй значного емоційного стресу: "Кожен вихід з російського посольства мене нудило, я почала заїкатися, і нервова система знов дала збій".
Юлія Юріна розповіла про поїздку до Молдови та отримання українського громадянства / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Повернувшись з Молдови з оновленим паспортом, Юля Юріна зробила ще одну спробу подати документи на отримання українського громадянства, проте отримала чергову відмову.
Я вже повернулася з цього "тріпу", оновлюю дані в ДМС. Я спробувала ще раз подати з новим вже паспортом документи на зміну громадянства, але мені знову відмовили,
– розповіла співачка.
За словами Юріної, для отримання українського громадянства їй необхідне спеціальне клопотання від Міністерства культури України, яке підтвердить, що вона є "стратегічно важливою особою для України".
Зараз я готуюся до ще двох екзаменів, які мені треба буде скласти, та найголовніший документ, який дозволить прийняти мої документи, – це клопотання від міністерства. Документи на зміну громадянства від таких паспортів, як в мене, зараз просто по законодавству не приймають. Це має бути як виключення,
– пояснила виконавиця.
Співачка вже двічі зверталася до Міністерства культури з проханням поручитися за неї й отримала лише проміжну відповідь. Зараз вона готує нові звернення.
Що відомо про Юлю Юріну
- Це українська співачка, яка народилася в Росії, з 2012 року постійно проживає в Україні. Маючи дозвіл на тимчасове проживання до 2017 року, у 2018 вона отримала посвідку на постійне проживання.
- Процес отримання українського громадянства для артистки затягнувся через пандемію COVID-19 і початок повномасштабного вторгнення в Україну.
- Вона публічно засудила вторгнення Росії та анексію Криму. Крім того, присвятила себе підтримці України різними способами, зокрема волонтерською діяльністю, проведенням благодійних концертів та відвідуванням деокупованих територій.
- Відомо, що Юля Юріна розірвала зв'язки з Росією та скоротила спілкування з родиною.