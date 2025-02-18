На красную дорожку влюбленные вместе не вышли, однако во время показа киноленты не скрывали романтических отношений от публики, пишет 24 Канал со ссылкой на издание People.

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Актер пришел на фестиваль в образе розового цвета от Chrome Hearts. Он выбрал майку, толстовку с капюшоном, штаны и ботинки Timberland. А главной изюминкой образа стало бриллиантовое колье.

Кайли же отдала предпочтение черному обтягивающему платью с пайетками, которое имело глубокий вырез декольте и открытую спину.

Образ Кайли Дженнер на Берлинском кинофестивале / Коллаж 24 Канала

Перед показом фильма пару сняли на видео, где влюбленные улыбаются и касаются друг друга.

Источник издания пишет, что Кайли очень сильно поддерживает Тимоти, ведь знает, насколько ему важна актерская карьера. Кроме того, семья Кардашян приняла избранника модели и очень его любит.

Напомним и то, что Дженнер имеет двоих детей от исполнителя Трэвиса Скотта. Инсайдер говорит, что знакомство с детьми уже состоялось. "Кайли понадобилось много времени, чтобы познакомить Тимоти со своими детьми. Теперь он часть семьи. Ее дети знают его как "друга"", – говорится в сообщении.

Поэтому сейчас влюбленные выстраивают свои отношения и не стесняются демонстрировать любовь на публику.