На червону доріжку закохані разом не вийшли, однак під час показу кінострічки не приховували романтичних стосунків від публіки, пише 24 Канал з посиланням на видання People.

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Актор прийшов на фестиваль в образі рожевого кольору від Chrome Hearts. Він обрав майку, толстовку з капюшоном, штани та черевики Timberland. А головною родзинкою образу стало діамантове кольє.

Кайлі ж віддала перевагу чорній обтислій сукні з паєтками, яка мала глибокий виріз декольте та відкриту спину.

Образ Кайлі Дженнер на Берлінському кінофестивалю / Колаж 24 Каналу

Перед показом фільму пару зняли на відео, де закохані посміхаються та торкаються одне одного.

Джерело видання пише, що Кайлі дуже сильно підтримує Тімоті, адже знає, наскільки йому важлива акторська кар'єра. Крім того, родина Кардашян прийняла обранця моделі й дуже його любить.

Нагадаємо й те, що Дженнер має двох дітей від виконавця Тревіса Скотта. Інсайдер каже, що знайомство з дітьми уже відбулось. "Кайлі знадобилося багато часу, щоб познайомити Тімоті зі своїми дітьми. Тепер він частина родини. Її діти знають його як "друга"", – йдеться у повідомленні.

Тож наразі закохані вибудовують свої стосунки та не соромляться демонструвати кохання на публіку.