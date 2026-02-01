Издание TMZ опубликовало разговор с Кэтрин, который состоялся в феврале 2024 года. Во время небольшого интервью актриса назвала роль, за которую хотела бы, чтобы ее больше всего помнили.

В 1992 году Кэтрин О'Хара вышла замуж за художника-постановщика Бо Уэлча. В их браке родилось двое сыновей: Мэтью и Люк. В интервью TMZ актриса призналась, что больше всего гордится тем, что является матерью. Когда интервью уточнил, что имеет в виду ее актерскую игру, звезда фильма "Один дома" в шутку показала на своего мужа.

Как пишет People, О'Хара по большей части держала свою семью как можно дальше от внимания публики. Когда ее сыновья были детьми, актриса старалась уделять больше времени мальчикам, а не карьере.

Я действительно мало работала. И я работала в городе. Я помню первое предложение работы. Им обоим было, видимо, где-то 5 и 8, возможно, 6 и 9 лет. И мне предложили работу в Лондоне,

– делилась Кэтрин.

Знаменитость провела на работе 6 недель, а с детьми помогала няня.

Решая, какой работой я могу заниматься на протяжении всей своей трудовой жизни, моя семья всегда на первом месте. У меня двое сыновей, и когда они были младенцами, я думала: "А какой смысл?" А какой смысл заводить детей, если я не буду с ними, поэтому это всегда было и всегда будет приоритетом,

– подчеркивала актриса.

