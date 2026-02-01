Видання TMZ опублікувало розмову з Кетрін, яка відбулась у лютому 2024 року. Під час невеличкого інтерв'ю акторка назвала роль, за яку хотіла б, щоб її найбільше пам'ятали.

У 1992 році Кетрін О'Гара вийшла заміж за художника-постановника Бо Велча. У їхньому шлюбі народилося двоє синів: Метью та Люк. В інтерв'ю TMZ акторка зізналась, що найбільше пишається тим, що є матір'ю. Коли інтерв'ю уточнив, що має на увазі її акторську гру, зірка фільму "Сам удома" жартома показала на свого чоловіка.

Як пише People, О'Гара здебільшого тримала свою сім'ю якомога далі від уваги публіки. Коли її сини були дітьми, акторка намагалася приділяти більше часу хлопчикам, а не кар'єрі.

Я справді мало працювала. І я працювала в місті. Я пам'ятаю першу пропозицію роботи. Їм обом було, мабуть, десь 5 і 8, можливо, 6 і 9 років. І мені запропонували роботу в Лондоні,

– ділилась Кетрін.

Знаменитість провела на роботі 6 тижнів, а з дітьми допомагала няня.

Вирішуючи, якою роботою я можу займатися протягом усього свого трудового життя, моя сім'я завжди на першому місці. У мене двоє синів, і коли вони були немовлятами, я думала: "А який сенс?" А який сенс заводити дітей, якщо я не буду з ними, тому це завжди було і завжди буде пріоритетом,

– наголошувала акторка.

