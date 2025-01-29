Новую фотографию Никитюк выставила в инстаграм-сторис, передает 24 Канал. Телеведущая побывала у косметолога.

Не пропустите Леся Никитюк беременна первенцем, – СМИ

Леся Никитюк поделилась с поклонниками фото, которое сделала в зеркале. Однако телеведущая позировала в одежде, которая скрыла ее фигуру. Поэтому догадаться, действительно ли она беременна, невозможно. Звезда дополнила образ большой коричневой сумкой. На указательном пальце левой руки виднеется колечко.

Сделала чистку лица, легкий тон... Сияю,

– подписала фотографию Никитюк.

Леся Никитюк поделилась новым фото / Скриншот из инстаграма

Что известно о личной жизни Леси Никитюк

Напомним, что в начале этого года Леся Никитюк сообщила, что ее любимый, военный Дмитрий Бабчук, сделал ей предложение руки и сердца. Телеведущая похвасталась роскошным обручальным кольцом в Карпатах.

Вчера, 28 января, СМИ сообщили, что Никитюк беременна. Об этом, в частности, ТСН рассказали источники из близкого окружения звезды. Однако сама телеведущая пока не прокомментировала эту информацию.

Кстати, недавно Леся Никитюк сообщила, что покидает шоу "Кто сверху?", которое вела с 2018 года.

"Все меняется, меняются люди возле тебя, меняешься ты, меняются твои цели и желания. Я не хочу играть с вашими чувствами, потому что шоу "Кто сверху?" до сих пор имеет самые высокие рейтинги. Оно веселое, хорошее, динамичное и очень красивое. Но с каждым годом жизнь и обстоятельства подводят меня к решению покинуть шоу. Я не знаю, когда это произойдет, но это непременно произойдет", – заметила телеведущая.