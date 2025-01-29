Нову світлину Нікітюк виставила в інстаграм-сторіс, передає 24 Канал. Телеведуча побувала у косметолога.

Не пропустіть Леся Нікітюк вагітна первістком, – ЗМІ

Леся Нікітюк поділилась з шанувальниками фото, яке зробила в дзеркалі. Однак телеведуча позувала в одязі, який приховав її фігуру. Тож здогадатися, чи дійсно вона вагітна, неможливо. Зірка доповнила образ великою коричневою сумкою. На вказівному пальці лівої руки видніється колечко.

Зробила чистку обличчя, легенький тон… Сяю,

– підписала фотографію Нікітюк.

Леся Нікітюк поділилась новим фото / Скриншот з інстаграму

Що відомо про особисте життя Лесі Нікітюк

Нагадаємо, що на початку цього року Леся Нікітюк повідомила, що її коханий, військовий Дмитро Бабчук, зробив їй пропозицію руки й серця. Телеведуча похизувалася розкішною обручкою в Карпатах.

Вчора, 28 січня, ЗМІ повідомили, що Нікітюк вагітна. Про це, зокрема, ТСН розповіли джерела з близького оточення зірки. Однак сама телеведуча наразі не прокоментувала цю інформацію.

До речі, нещодавно Леся Нікітюк повідомила, що покидає шоу "Хто зверху?", яке вела з 2018 року.

"Усе змінюється, змінюються люди біля тебе, змінюєшся ти, змінюються твої цілі та бажання. Я не хочу грати з вашими почуттями, тому що шоу "Хто зверху?" досі має найвищі рейтинги. Воно веселе, добре, динамічне і дуже красиве. Але з кожним роком життя й обставини підводять мене до рішення покинути шоу. Я не знаю, коли це станеться, але це неодмінно станеться", – зауважила телеведуча.