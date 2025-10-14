Шоумен родился в 1949 году в городе Стрый, что на Львовщине. Учился в Стрыйском сельскохозяйственном техникуме, впоследствии закончил дирижерско-хоровое отделение Дрогобычского музыкального училища, а также заочно учился во Львовском институте физкультуры. До своей популярности Левко работал в школе, а также время от времени выступал в ресторанах и на свадьбах. Узнавайте на Show24, что известно о жизни артиста, все ли хорошо с его здоровьем и где он сейчас.

Как развивалась карьера Левка Дурка?

Родной брат артиста – продюсер и звукорежиссер Владимир Бебешко. Именно он помог брату записать первую песню "Я еду в Югославию". На момент ее выхода Левку уже было 40 лет. Тогда он взял сценический псевдоним и вместе со "Студией Льва" записал три альбома.

Владимир Бебешко, Вика Врадий и Леоний Бебешко

Но настоящим хитом стал трек "No problem". А весной этого года он даже стал трендом в тиктоке.

Позже исполнитель изменил ракурс на песни для детей. К примеру, лучшие творения вошли в диск "Сказки Левка Дурка".

Впоследствии артист изъявил желание создать детскую музыкальную студию для одаренных детей, для детей-сирот и из малоимущих семей. И, что интересно, Левку это удалось. К занятиям привлекали детей из Стрыйского приюта.

Возможно, поклонники артиста помнят, что он также создал вечернее шоу "Двойников". В 2002 году получил звание заслуженного артиста Украины.

Личная жизнь и осложнения из-за болезни

Артист дважды был женат. Нынешняя жена Лидия моложе своего избранника почти на 30 лет. Она стала не только любимой и матерью их общей дочери Ирины, но и выступает с мужем на одной сцене под псевдонимом Аэлита. Кроме того, она также родом из Стрыя.

Левко Дурко с женой

Моя настоящая любовь и опора сегодня. Я без Лидуси не могу. Она и на сцене, и в доме,

– чувственно говорил артист о своей возлюбленной.

У Льва Дурко также есть двое детей от первого брака, и он уже имеет статус дедушки.

Левко Дурко с внучкой Евой

В 2020 году мужчина заболел коронавирусом. В результате болезни едва не потерял возможность двигать правой рукой. Ему пришлось перенести три операции, где врачи боролись за сохранение правой кисти. Все это время жена была рядом и поддерживала любимого.

Где сейчас Левко Дурко?

В начале 2000-х годов супруги пробовали жить в Киеве, однако столица не слишком пришлась по душе артисту. Поэтому сегодня пара живет во Львове.

Левко ведет непубличный образ жизни, однако продолжает заниматься творчеством. Недавно он выступил на фестивале "Территория А" со своей популярной песней.

А что касается Владимира Бебешко, то братья видятся изредка, но порой любят вместе проводить время в Карпатах.

