Шоумен народився у 1949 році у місті Стрий, що на Львівщині. Навчався у Стрийському сільськогосподарському технікумі, згодом закінчив диригентсько-хорове відділення Дрогобицького музичного училища, а також заочно навчався у Львівському інституті фізкультури. До своєї популярності Левко працював у школі, а також час від часу виступав у ресторанах та на весіллях. Дізнавайтесь на Show24, що відомо про життя артиста, чи все добре з його здоров'ям та де він зараз.

Як розвивалась кар'єра Левка Дурка?

Рідний брат артиста – продюсер і звукорежисер Володимир Бебешко. Саме він допоміг брату записати першу пісню "Я їду в Югославію". На момент її виходу Левку вже було 40 років. Тоді він взяв сценічний псевдонім та разом зі "Студією Лева" записав три альбоми.

Володимир Бебешко, Віка Врадій та Леоній Бебешко / Фото Мирослава Бойчука

Та справжнім хітом став трек "No problem". А весною цього року він навіть став трендом у тіктоці.

Левко Дурко – No problem: дивіться відео онлайн

Пізніше виконавець змінив ракурс на пісні для дітей. До прикладу, найкращі творіння увійшли до диска "Казки Левка Дурка".

Згодом артист виявив бажання створити дитячу музичну студію для обдарованих дітей, для дітей-сиріт і з незаможних сімей. І, що цікаво, Левку це вдалось. До занять залучали дітей зі Стрийського сиротинця.

Можливо, шанувальники артиста пам'ятають, що він також створив вечірнє шоу "Двійників". У 2002 році отримав звання заслуженого артиста України.

Особисте життя та ускладнення через хворобу

Артист двічі був одружений. Нинішня дружина Лідія молодша від свого обранця майже на 30 років. Вона стала не тільки коханою та матір'ю їхньої спільної доньки Ірини, а ще й виступає з чоловіком на одній сцені під псевдонімом Аеліта. Крім того, вона також родом зі Стрия.

Левко Дурко з дружиною / Скриншот із відео

Моє справжнє кохання й опора сьогодні. Я без Лідусі не можу. Вона і на сцені, і в хаті,

– чуттєво казав артист про свою кохану.

У Левка Дурка також є двоє дітей від першого шлюбу, і він уже має статус дідуся.

Левко Дурко з онукою Євою / Фото з інстаграму

У 2020 році чоловік захворів на коронавірус. Внаслідок хвороби ледь не втратив можливість рухати правою рукою. Йому довелось перенести три операції, де лікарі боролись за збереження правої кисті. Увесь цей час дружина була поруч і підтримувала коханого.

Де зараз Левко Дурко?

На початку 2000-х років подружжя пробувало жити у Києві, однак столиця не надто припала до душі артисту. Тому сьогодні пара живе у Львові.

Левко веде непублічний спосіб життя, однак продовжує займатись творчістю. Нещодавно він виступив на фестивалі "Територія А" зі своєю популярною піснею.

А що стосується Володимира Бебешка, то брати бачаться зрідка, але деколи люблять разом проводити час у Карпатах.

Раніше ми писали, що свого часу українському продюсеру Володимиру Бебешку довелось відсидіти термін у тюрмі посиленого режиму.