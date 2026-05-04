Валерий Харчишин поделился забавной историей в шоу "Критиканты", выходящем на ютуб-канале Bezodnya Music. Этот случай случился еще до начала полномасштабной войны, когда можно было летать между городами Украины, а сам Харчишин еще был в браке.

Музыкант рассказал, что летел в Днепр, пока его коллеги ехали автобусом. Он навсегда запомнил свои ощущения во время этого перелета.

Это был какой-то дряхлый "Антонов". Он трясся так, что у меня даже волосы в носу дрожали. И когда он взлетал, я успел написать жене сообщение: что у нас долгов нет, мои счета такие-то, карточка такая-то... Я уже попрощался с жизнью,

– вспомнил Валерий Харчишин.

Через час певец прибыл на место и хотел удалить смс-ку, но жена уже успела прочитать. В ответ она прислала эмоджи с реками слез.

"Час лететь, а мысли – как в том анекдоте: как любовника застукал муж и он прыгнул с 22 этажа, летел, зацепился за дерево, а, пока летел, думал – никогда не пойду к любовнице; и думает потом: три секунды летел, а такие глупости в голову лезут. Так же и я – летел и думал, что надо успеть все написать", - добавил лидер "Другої ріки".

Что известно о Валерии Харчишине?

Валерий Харчишин – украинский музыкант и лидер группы "Друга Рика", который основал с Виктором Скуратовским и Александром Барановским в 1995 году. Коллектив стал известным благодаря хитам "Секрет", "Уже не сам", "Так мало здесь тебя" и многим другим композициям.

Валерий Харчишин имеет трех сыновей. В мае 2022 года певец объявил о разводе с женой Юлей. Артист тогда отметил, что развод произошел еще до начала полномасштабной войны.

В последнем интервью "Утра в большом городе" Валерий Харчишин рассказал, что влюблен. Но добавил, что он свободен даже тогда, когда его сердце занято. Ведь он прежде всего ценит в отношениях свободу.