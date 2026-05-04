Валерій Харчишин поділився кумедною історією в шоу "Критиканти", що виходить на ютуб-каналі Bezodnya Music. Цей випадок трапився ще до початку повномасштабної війни, коли можна було літати між містами України, а сам Харчишин ще був у шлюбі.

Музикант розповів, що летів до Дніпра, поки його колеги їхали автобусом. Він назавжди запам'ятав свої відчуття під час цього перельоту.

Це був якийсь старезний "Антонов". Він трясся так, що в мене навіть волосся в носі тремтіло. І коли він злітав, я встиг написати дружині повідомлення: що в нас боргів немає, мої рахунки такі-то, картка така-то... Я вже попрощався з життям,

– пригадав Валерій Харчишин.

Через годину співак прибув на місце і хотів видалити смс-ку, але дружина вже встигла прочитати. У відповідь вона надіслала емоджі з ріками сліз.

"Годину летіти, а думки – як у тому анекдоті: як коханця застукав чоловік і він стрибнув з 22 поверху, летів, зачепився за дерево, а, поки летів, думав – ніколи не піду до коханки; і думає потім: три секунди летів, а такі дурниці в голову лізуть. Так само і я – летів і думав, що треба встигнути все написати", - додав лідер "Другої ріки".

Що відомо про Валерія Харчишина?

Валерій Харчишин – український музикант та лідер гурту "Друга Ріка", який заснував з Віктором Скуратовським та Олександром Барановським у 1995 році. Колектив став відомим завдяки хітам "Секрет", "Вже не сам", "Так мало тут тебе" та багатьом іншим композиціям.

Валерій Харчишин має трьох синів. У травні 2022 року співак оголосив про розлучення з дружиною Юлею. Артист тоді зазначив, що розлучення сталося ще до початку повномасштабної війни.

В останньому інтерв'ю "Ранку у великому місті" Валерій Харчишин розказав, що закоханий. Але додав, що він вільний навіть тоді, коли його серце зайняте. Адже він насамперед цінує у стосунках свободу.