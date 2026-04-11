В последнее время пресса все больше писала о личной жизни артиста, его службе в ВСУ и завершении карьеры. Сегодня, 11 апреля, в день рождения MELOVIN, 24 Канал расскажет, что на самом деле известно об этих сферах жизни певца.

Действительно ли MELOVIN был в армии?

В июле 2025 года певец сообщил, что присоединился к Ансамблю Государственной пограничной службы Украины. Но уже в сентябре исполнитель попал в больницу. Он заявил, что "не выдержал давления структур".

Мне жаль, но все повторилось, как когда-то давно. Моя менталка и диабет не выдержали давления структур. Я не крепкий орешек. Простите,

– написал певец.

Немало звездных коллег негативно отнеслись к таким заявлениям певец, мол, это его самый большой позор. Они напомнили, что настоящие защитники сидят в окопах годами, давно не видели комфортных условий жизни, и вообще не знать, когда приезжали домой, чтобы встретиться со своими семьями. Артисты не понимают, как MELOVIN мог за месяц или два службы в Ансамбле ГПСУ "устать".

До сих пор ли певец принадлежит к этому Ансамблю – неизвестно.

Почему артист отменил помолвку и разошелся с любимым?

5 лет назад исполнитель публично совершил каминг-аут, признавшись в бисексуальности. 23 ноября 2025 года MELOVIN объявил о помолвке и это стало шоком, ведь в интервью он заявлял, что его сердце свободно.

MELOVIN обручился / Фото из соцсетей

Его избранником стал Петр Злотя – военнослужащий и парамедик. Но 14 февраля мужчина сообщил, что разошелся с женихом через 3 месяца после помолвки.

Прошу медиа воздержаться от допросов. Для моего спокойствия и спокойствия Петра – я ничего не буду комментировать. С Днем святого Валентина всех!

– написал артист.

MELOVIN разошелся с женихом / Фото из инстаграм-сториз

Петр также лаконично прокомментировал расставание, отметив, что не нужно жертвовать собой ради любви.

Через час после этой публикации MELOVIN опубликовал расписание своих концертов. Пользователи обвинили исполнителя в пиаре. Сам певец поспешил заявить, что его отношения с Петром не были выдумкой.

MELOVIN ответил на упреки / Скриншот с тредса артиста

И все же, что стало причиной разрыва – неизвестно. Возможно, когда-то певец расскажет публике правду.

Где сейчас MELOVIN и завершает ли карьеру?

Сегодня певец очистил свою страницу в инстаграме от давних сообщений. Возможно, таким образом он готовится к постепенному завершению певческой карьеры.

В эфире Радио Люкс артист заверил, что действительно уходит со сцены. В завершение он представит поклонникам театральное представление. MELOVIN уже работает над ним вместе с большой командой, премьера планируется на декабрь.

Поэтому, карьеру хочет завершить в конце этого года и уйти в неизвестность.

Это также не хайп и не прощание, как у Михаила Михайловича Поплавского. Я действительно завершаю карьеру в конце этого года. Я хочу уйти в неизвестность. Может, вы по мне соскучитесь когда-нибудь,

– сказал MELOVIN.

Напомним, что в начале января на своей странице в инстаграме MELOVIN сообщил, что завершает карьеру в 2027 году. Он признался, что хочет сфокусироваться на себе и родных – "без шума" и "постоянного присутствия онлайн".

Недавно исполнитель был во всеукраинском туре, однако его пришлось отменить. Все из-за того, что в Ровно неизвестные лица сорвали его концерт. Из соображений безопасности певец решил полностью отменить тур.