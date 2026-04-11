Останнім часом преса все більше писала про особисте життя артиста, його службу у ЗСУ та завершення кар'єри. Сьогодні, 11 квітня, у день народження MELOVIN, 24 Канал розповість, що насправді відомо про ці сфери життя співака.

Чи дійсно MELOVIN був у війську?

У липні 2025 року співак повідомив, що доєднався до Ансамблю Державної прикордонної служби України. Та вже у вересні виконавець потрапив до лікарні. Він заявив, що "не витримав тиску структур".

Мені прикро, але все повторилось, як колись давно. Моя менталка та діабет не витримали тиску структур. Я не міцний горішок. Вибачте,

– написав співак.

Чимало зіркових колег негативно поставились до таких заяв співак, мовляв, це його найбільший позор. Вони нагадали, що справжні захисники сидять в окопах роками, давно не бачили комфортних умов життя, та й взагалі не знати, коли приїжджали додому, щоб зустрітись зі своїми сім'ями. Артисти не розуміють, як MELOVIN міг за місяць чи два служби в Ансамблі ДПСУ "втомитись".

Чи досі співак належить до цього Ансамблю – невідомо.

Чому артист скасував заручини і розійшовся з коханим?

5 років тому виконавець публічно здійснив камінг-аут, зізнавшись у бісексуальності. 23 листопада 2025 року MELOVIN оголосив про заручини і це стало шоком, адже в інтерв'ю він заявляв, що його серце вільне.

MELOVIN заручився / Фото з соцмереж

Його обранцем став Петро Злотя – військовослужбовець та парамедик. Та 14 лютого чоловік повідомив, що розійшовся з нареченим через 3 місяці після заручин.

Прошу медіа утриматись від допитів. Задля мого спокою та спокою Петра – я нічого не коментуватиму. З Днем святого Валентина усіх!

– написав артист.

MELOVIN розійшовся з нареченим / Фото з інстаграм-сторіз

Петро також лаконічно прокоментував розставання, зазначивши, що не потрібно жертвувати собою заради кохання.

Через годину після цієї публікації MELOVIN опублікував розклад своїх концертів. Користувачі звинуватили виконавця у піарі. Сам співак поспішив заявити, що його стосунки з Петром не були вигадкою.

MELOVIN відповів на закиди / Скриншот з тредсу артиста

Та все ж, що стало причиною розриву – невідомо. Можливо, колись співак розповість публіці правду.

Де зараз MELOVIN і чи завершує кар'єру?

Сьогодні співак очистив свою сторінку в інстаграмі від давніх дописів. Можливо, у такий спосіб він готується до поступового завершення співочої кар'єри.

В ефірі Радіо Люкс артист запевнив, що дійсно йде зі сцени. На завершення він представить шанувальникам театральну виставу. MELOVIN уже працює над нею разом з великою командою, прем'єра планується на грудень.

Отож, кар'єру хоче завершити наприкінці цього року й піти в невідомість.

Це також не хайп і не прощання, як у Михайла Михайловича Поплавського. Я дійсно завершую кар'єру наприкінці цього року. Я хочу піти у невідомість. Може, ви за мною засумуєте колись,

– сказав MELOVIN.

Нагадаємо, що на початку січня на своїй сторінці в інстаграмі MELOVIN повідомив, що завершує кар'єру у 2027 році. Він зізнався, що хоче сфокусуватися на собі та рідних – "без шуму" та "постійної присутності онлайн".

Нещодавно виконавець був у всеукраїнському турі, однак його довелось скасувати. Усе через те, що у Рівному невідомі особи зірвали його концерт. З міркувань безпеки співак вирішив повністю скасувати тур.