Далее в подборке 24 Канала – новые песни MONATIK, Анны Тринчер, KOLA, Елены Тополи, Michelle Andrade, Артура Логая и других исполнителей.

Анна Тринчер

Анна Тринчер выпустила сингл "О Господи" – песню о ситуации, когда ты уже попрощалась с прошлым, обрела душевное равновесие, а человек из того прошлого вдруг снова напоминает о себе.

Все мы проходили через это: ты наконец-то выдыхаешь, восстанавливаешь силы, обретаешь полное спокойствие, и тут – снова сообщение или звонок из прошлого. Раньше это могло бы выбить из колеи или затянуть в раздумья, но сейчас это вызывает лишь улыбку и мысль: "Ну, опять?". Мне очень хотелось передать это состояние, когда ты просто выбираешь себя и с легкостью идешь дальше,

– отметила певица.

Вместе с треком она представила клип, в котором снялись звездные гости: Слава Демин, Тимур Мирошниченко, Олег Машуковский, Ева Коршик, MELOVIN и TANYA LI.

Анна Тринчер – "О Господи": смотрите видео онлайн

MONATIK

Дмитрий Монатик выпустил новый трек "НуМо" и клип к нему. Это вторая часть его музыкального арт-проекта – видеотрилогии, в которой все истории постепенно перетекают одна в другую. Первой была композиция "Потому что", а заключительная часть трилогии еще впереди.

MONATIK – "НуМо": смотрите видео онлайн

KOLA

Анастасия представила премьеру "Пит-стоп" – игривый трек о любви, страсти и сильных эмоциях. В композиции KOLA соединила поп-музыку с элементами соула, госпела и поп-джаза. Песня стала первой частью будущей трилогии артистки о различных этапах отношений.

KOLA – "Пит-стоп": смотрите видео онлайн

Елена Тополя

Елена Тополя представила трек "Забери меня" – эмоциональную историю об отношениях, в которых между двумя людьми постепенно возникает дистанция. В песне рассказывается о том, как невысказанные слова, умалчивание и страх сказать правду постепенно отдаляют людей друг от друга, и в конце концов возникает пропасть, которую становится все труднее преодолеть.

Елена Тополя – "Забери меня": смотрите видео онлайн

Мишель Андраде

После паузы в сольной карьере вернулась Мишель Андраде. Артистка выпустила трек SORRY, в котором говорит о свободе быть собой и больше не оправдываться за собственную силу, амбиции или характер. Название песни играет на слове "sorry". На этот раз это не извинение, а ироничный ответ на ожидания быть "удобной".

Michelle Andrade – SORRY: смотрите видео онлайн

Артур Логай

Артур Логай выпустил свой второй трек "Сколько". Песня имеет для артиста особое значение, ведь он написал ее после несчастного случая, в результате которого лишился пальца. Композиция стала размышлением о том, как часто люди откладывают важное на потом из-за страха, сомнений или стремления сделать все идеально.

Мы не знаем, сколько у нас осталось шансов воплотить мечту или что-то изменить в своей жизни,

– подчеркнул Артур.

К работе над песней присоединился музыкальный продюсер Aniel Arin. А бэк-вокал для трека записали Krylata, Яна Дроботюк, мама Артура и его дядя, музыкант Василий Логай.

Артур Логай – "Сколько": смотрите видео онлайн

KLER и OTOY

Артисты выпустили вторую совместную песню – "Медленное диско". Если их первый трек "На двоих" был о желании иметь больше времени для близких, то новый – о возможности наконец-то провести это время вместе. "Медленное диско" – о возможности никуда не спешить, танцевать, смотреть на закат или просто быть рядом с близким человеком.

KLER и OTOY – "Медленное диско": смотрите видео онлайн

MARSHA

MARSHA, участница "Фабрики звезд", выпустила трек "Больше не буду". Это песня о моменте, когда человек перестает оправдывать чужие поступки, которые причиняют ему боль, и наконец выбирает себя.

Эта песня появилась в тот момент, когда я чувствовала себя потерянной и сломленной. Я вдруг осознала, насколько сильно предыдущие отношения изменили мое восприятие себя, жизни, любви и людей, которых я подпускаю близко. Иногда больше всего боли нам причиняют именно те, кому мы доверяем больше всего,

– поделилась MARSHA.

MARSHA – "Больше не буду": смотрите видео онлайн

LADA

LADA представила песню "Смотри" – ироничный трек о женщине, которая знает себе цену и больше не хочет быть запасным вариантом. В композиции артистка рассказывает об отношениях, в которых пришло время определиться. Ее героиня не готова ждать, верить красивым обещаниям или позволять оценивать себя, как товар.

LADA – "Смотри": смотрите видео онлайн

ROSEQUIT

Рок-группа представила дебютный альбом "Розквит". В альбом вошли 13 песен, написанных в течение 13 лет. В основе альбома – гитарный альтернативный рок с гранжевыми корнями и живым звуком, дополненный синтезаторами, сэмплами и грувом техничной ударной партии. Четыре композиции группа уже выпускала ранее, а еще девять слушатели услышали впервые. Альбом объединил личные переживания музыкантов и события последних лет. В песнях ROSEQUIT поет об одиночестве, неуверенности, поиске себя и желании двигаться дальше.

Также накануне Светлана Тарабарова и София Нерсесян представили совместную песню "Заплету веночек".